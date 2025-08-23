Mexicana de Aviación refuerza su flota con nueva aeronave Embraer

Mexicana de Aviación recibió su tercera aeronave Embraer E195-E2, con matrícula XA-MXC, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de su estrategia para modernizar y expandir su flota.

Las dos unidades previas, XA-MXA y XA-MXB, ya se encontraban en plataforma, marcando la primera vez que las tres aeronaves coinciden en tierra.

Modernización de la flota y eficiencia operativa

La empresa destacó que esta tercera llegada refleja su compromiso con conectar a México.

Continuando con esta modernización, se espera la llegada de dos aeronaves adicionales E195-E2 en los meses de noviembre y diciembre.

“Con ello, Mexicana podrá devolver sus tres Boeing 737-800 que actualmente están en préstamo con la Fuerza Aérea Mexicana”. —

Mexicana iniciará operaciones comerciales con el XAMXA el próximo lunes 25 de agosto, en un vuelo inaugural hacia Tulum, saliendo del AIFA a las 10:00 h.

Avance estratégico de Mexicana

La llegada de este nuevo avión forma parte de un acuerdo más amplio para la adquisición de 20 aeronaves, con un calendario de entregas que se extenderá hasta 2027.

La aerolínea busca así aumentar su capacidad operativa, conectar más destinos en el país y ofrecer un servicio más eficiente.

“De esta manera, Mexicana contribuye a la modernización de la aviación comercial del Estado Mexicano siguiendo puntualmente un Plan Estratégico de renovación al adoptar tecnologías aeronáuticas que la colocan a la vanguardia del sector aeronáutico”. —

Síguenos en Google News y mantente informado