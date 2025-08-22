Jornada de esterilización para mascotas; Fecha, horarios y requisitos para llevar a tu animalito de compañía
Todos los michis y lomitos podrán ser esterilizados sin costo alguno en la CDMX
¡La jornada de esterilización de mascotas ya está aquí! Si eres dueño o dueña de de una mascota y quieres priorizar el control de la población animal, esta es la oportunidad perfecta para contibuir a su bienestar. Te contamos todo sobre esta iniciativa, fechas, horarios y más para que los lleves con tiempo.
Todo lo que debes saber sobre la jornada de esterilización de mascotas
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, se realizará una jornada de esterilización gratuita en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan. Todo esto, con motivo de promover el cuidado responsable de los animales de compañía.
Asimismo, se busca reducir la población de animales en situación de calle, sobre todo para evitar que más animalitos tengan que vivir en condiciones de abandono y maltrato animal. Es por eso que invitan a todos aquellos que cuenten con una mascota, principalmente perros y gatitos, que puedan acudir con tiempo al Parque Ecológico de la CDMX para lograr concientizar sobre esta problemática.
La cita es el próximo jueves 28 de agosto de 2025 en el parque anteriormente mencionado. Asimismo, se pide a todos los asistentes que acudan con ciertos requisitos, como:
- Llevar una cobija
- Ayuno de ocho horas
- Cuatro horas sin beber líquidos
- Mascota con pechera o correa
Es importante mencionar que es necesario registrarte si es que quieres apartar tu lugar. Por lo que si lo deseas, puedes enviar un correo a pecdmx.anp.sma@gmail.com con el asunto ‘Esterilización’, y en el cuerpo del correo debes indicar tu nombre completo, la colonia donde vives y un número telefónico de contacto.
Así que ya te la sabes, llega con tiempo o si prefieres hacer tu registro, porque el cupo será limitado a la jornada de esterilización de mascotas en la CDMX.
