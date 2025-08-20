Pintarán el muro fronterizo entre Estados Unidos y México de color negro; ¿Cuál es la verdadera razón?

Kristi Noem anunció que pintarán de negro el muro fronterizo entre Estados Unidos y México para evitar la inmigración pero; ¿a qué se refiere realmente?. Te contamos todo lo que se sabe al respecto y cuál es el plan de Estados Unidos.

¿Por qué se pintará el muro fronterizo de negro?

La secretaria dió un recorrido por Nuevo México, lugar pegado a la frontera entre Estados Unidos y México en donde ofreció una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas en dicho lugar. Además de adular las políticas contra los inmigrantes en el país vecino, anunció que se pintaría el muro.

TAMBIÉN PUEDES LEER: CONCANACO advierte impacto de aranceles de Trump en confianza de inversionistas

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pintar el muro fronterizo de negro es para evitar que miles de inmigrantes lo escalen. Según ella, con el negro el metal se calentará más con las altas temperaturas del desierto, lo que hará que quienes quieran cruzarlo, sea casi imposible por las quemaduras que puede causar.

Ahí mismo, ‘invitó’ a todas las personas que quieran cruzar ilegalmente que por favor, viajen de la forma correcta para que puedan quedarse en Estados Unidos sin algún inconveniente. También les mencionó que si entran con todos los requerimentos necesarios, tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses.

#ULTIMAHORA 🇺🇸 | Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para que absorba más calor del sol y sea “más difícil de escalar”. 🔥🧱#EEUU #Trump #Muro pic.twitter.com/RSc2O0QksG — JUCA Noticias (@JucaNoticias) August 20, 2025

A lo largo de la conferencia mencionó: “Lo vamos a pintar de negro, a petición expresa del Presidente; con las altas temperaturas que hay aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y resulta aún más difícil escalarlo. Así que vamos a pintar todo el muro de la frontera sur de negro para animar a las personas a no entrar ilegalmente en nuestro país, a no infringir nuestras leyes federales”

Aunque esta medida no sea tan extricta, se cree que con eso puede disminuir la entrada de personas que no tienen papeles para poder ingresar a Estados Unidos. Lo que implica que las personas puedan correr riesgos a su propia salud, por lo que recomiendan mantenerse alertas y evitar cruzar por el muro fronterizo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: “Alligator Alcatraz” recibe a sus primeros moradores