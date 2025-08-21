Atentados en Colombia 21 agosto: ¿Qué pasó? ¿Qué otros ataques han marcado la historia del país?

Este jueves, Colombia fue escenario de dos graves atentados que marcaron uno de los días más violentos en la historia reciente del país y uno de los más oscuros en la escalada de agresiones en varios puntos en los últimos meses, dejando un saldo de al menos 13 muertos y más de 20 heridos.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, cuando una camioneta cargada con explosivos detonó, causando la muerte de al menos cinco personas y dejando 14 heridos.

La explosión generó daños significativos en la zona, incluyendo vehículos destruidos y afectaciones a estructuras cercanas. Videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron el camión incendiado y el caos posterior al ataque.

El otro incidente se presentó en El municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, cuando un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, presuntamente mediante un ataque con drones, mientras prestaba apoyo a operaciones contra cultivos de coca. El incidente dejó al menos ocho policías muertos y ocho heridos.

El presidente Gustavo Petro atribuyó el ataque al Clan del Golfo, una banda criminal de origen paramilitar, y lo relacionó con una reciente incautación de 1.5 toneladas de cocaína en la región del Urabá.

Estos atentados ocurrieron en un contexto de creciente violencia en Colombia, especialmente en regiones como el Valle del Cauca, Cauca y Antioquia, donde operan grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.

Un camión con explosivos detonó este jueves 21 de agosto en calles de Cali, Colombia, cerca de una base militar.

OTROS ATENTADOS QUE HAN MARCADO LA HISTORIA DE COLOMBIA

1. El Bogotazo (9 de abril de 1948)

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial, en el centro de Bogotá desató una ola de violencia conocida como “El Bogotazo”. Este evento desencadenó disturbios masivos en la capital y marcó el inicio de un período conocido como “La Violencia”, que se extendió por décadas y dio origen al conflicto armado con las guerrillas.

Aunque el autor material fue Juan Roa Sierra, las motivaciones detrás del magnicidio siguen siendo debatidas, con teorías que apuntan a conspiraciones políticas.

2. Atentado al Edificio del DAS (6 de diciembre de 1989)

Un camión bomba con 500 kilos de dinamita explotó frente a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bogotá, en un ataque perpetrado por el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, en el contexto de su guerra contra la extradición.

63 muertos, más de 660 heridos y daños extensos en el centro de Bogotá. Este atentado simbolizó el auge del narcoterrorismo en Colombia.

Atentado al Edificio del DAS (6 de diciembre de 1989)

3. Atentado al Centro 93 (15 de abril de 1993)

Un carro bomba con 150 kilos de dinamita explotó en el centro comercial Centro 93, en el norte de Bogotá, en un ataque atribuido al Cartel de Medellín.

El saldo fue de 8 muertos y decenas de heridos. Este atentado reflejó la estrategia de Pablo Escobar de sembrar terror en zonas urbanas de alto perfil.

3. Atentado al Centro 93 (15 de abril de 1993)

4. Atentado al Club El Nogal (7 de febrero de 2003)

Mismo modus operandi. Un carro bomba con 200 kilos de explosivos detonó en el estacionamiento del Club El Nogal, un exclusivo club social en el norte de Bogotá.

Ese trágico día dejó 36 muertos y más de 200 heridos, incluyendo niños. El atentado generó una fuerte conmoción por atacar un lugar frecuentado por la élite colombiana.

5. Atentado en la Escuela General Santander (17 de enero de 2019)

Un carro bomba explotó dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, en un ataque perpetrado por el ELN.

22 muertos (en su mayoría cadetes jóvenes) y más de 60 heridos. Este atentado marcó un recrudecimiento de la violencia del ELN y llevó a la suspensión de los diálogos de paz con el gobierno de Iván Duque.