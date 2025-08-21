Colombia registra atentado terrorista con coche bomba

Un camión con explosivos detonó este jueves 21 de agosto en calles de Cali, Colombia, cerca de una base militar. / Redes

Un atentado terrorista se reportó la tarde de este jueves en Cali, Colombia, en las inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.

En los hechos estuvo involucrado un camión cargado con explosivos y se localizó un segundo camión que no detonó.

Cuántas víctimas hay por el coche bomba en Cali, Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que el saldo hasta el momento es de dos civiles muertos, sin informar sobre el número de personas fallecidas.

Así lo detalló el mandatario a través de su cuenta de X:

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos.



El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Minutos antes, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se pronunció sobre este atentado terrorista.

#ComunicaciónOficial | La Fuerza Aeroespacial Colombiana condena el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba sobre las 14:50 horas de hoy jueves 21 de agosto, en inmediaciones de la Base Aérea “Marco Fidel Suárez”, en Cali. pic.twitter.com/J3oteNaWf9 — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) August 21, 2025

Atentado contra helicóptero

Horas antes, el presidente Gustavo Petro confirmó el ataque contra un helicóptero de la policía en la zona rural de Amalfi, donde al menos una persona perdió la vida.

Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.



La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Señaló que el derribo del helicóptero fue en represalia por la incautación de cocaína en Antioquía, que pertenecería al grupo delictivo Clan del Golfo.

Síguenos en Google News y mantente informado