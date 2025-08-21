Colombia registra atentado terrorista con coche bomba
El presidente Gustavo Petro condenó la explosión del coche bomba en la ciudad de Cali
Un atentado terrorista se reportó la tarde de este jueves en Cali, Colombia, en las inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.
En los hechos estuvo involucrado un camión cargado con explosivos y se localizó un segundo camión que no detonó.
Cuántas víctimas hay por el coche bomba en Cali, Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que el saldo hasta el momento es de dos civiles muertos, sin informar sobre el número de personas fallecidas.
Así lo detalló el mandatario a través de su cuenta de X:
Minutos antes, la Fuerza Aeroespacial Colombiana se pronunció sobre este atentado terrorista.
Atentado contra helicóptero
Horas antes, el presidente Gustavo Petro confirmó el ataque contra un helicóptero de la policía en la zona rural de Amalfi, donde al menos una persona perdió la vida.
Señaló que el derribo del helicóptero fue en represalia por la incautación de cocaína en Antioquía, que pertenecería al grupo delictivo Clan del Golfo.