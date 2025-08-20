¿Las “ardillas zombies” son peligrosas o contagiosas? Avistamientos aumentan en Estados Unidos y Canadá

Durante el verano de 2025 han aumentado los reportes de avistamientos de "ardillas zombies" en Estados Unidos y Canadá.

Primero fueron los conejos con tentáculos… y ahora, ¿ardillas zombie? Pues sí. En los últimos días, en Estados Unidos se han reportado avistamientos de ardillas cubiertas con lo que parecen ser tumores llenos de pus y verrugas, paseándose en los patios de distintas ciudades, según reportó The New York Post.

De acuerdo con el Daily Mail, las ardillas identificadas tienen un aspecto grotesco y han sido fotografiadas en estados como Maine y en regiones de Canadá, mostrando llagas supurantes y parches sin pelo en la cabeza y el resto de su cuerpo. Y, aunque los primeros reportes ya habían sido registrados desde mediados de 2023, los avistamientos han aumentado este verano.

¿Son peligrosas estas “ardillas zombie”?

El nombre con el que se les ha bautizado en redes sociales, “ardillas zombie”, es bastante exagerado. Según expertos consultados por Chris Melore, editor del Daily, estos animales probablemente padecen de fibromatosis de la ardilla, una enfermedad viral de la piel causada por el leporipoxvirus; se transmite por contacto directo entre ardillas sanas y aquellas que ya presentan lesiones o saliva infectada.

Zoe Hussain, periodista, apunta a que sería algo parecido a lo que pasa con el herpes en los humanos.

¿Las ardillas zombie pueden contagiar a las personas?

La buena noticia es que, de acuerdo con el Departamento de Pesca Continental y Vida Silvestre del estado de Maine, este fenómeno no representa ningún riesgo para nosotros los humanos ni para nuestras mascotas.

