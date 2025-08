Julio César Cu, el único buzo de aguas negras en CDMX que lucha contra la basura en el drenaje

En el subsuelo de la Ciudad de México, donde los olores son densos, la visión es nula y el contacto humano imposible, un hombre se desplaza a tientas por compuertas, ductos y bombas obstruidas. Allí abajo, entre heces, químicos y desperdicios, trabaja Julio César Cu, el único buzo de aguas residuales en México y en el mundo.

“Yo pensaba quedarme tres meses y llevo 42 años“, dice con voz tranquila. Su historia comienza a los ocho años, cuando nadar se volvió una pasión. Tomó y dio clases de natación, se certificó como buzo y en 1983 entró a trabajar a Seguiagua, donde justo, le ofrecieron ese puesto. No sabía que su nueva oficina estaría sumergida en la peor cara del sistema de drenaje de una ciudad con más de 20 millones de habitantes.

“Nunca imaginé que iba a terminar buceando en aguas negras”, recuerda. A diferencia del buceo tradicional, en el suyo todo es oscuridad. “Trabajamos totalmente a ciegas. Me arrastro por los ductos y reconozco las obstrucciones por tacto. Ya estoy familiarizado con los espacios, identifico si lo que está atorado es un mueble, metal o basura”.

Bajo tierra, cada movimiento puede ser el último. Las mangueras pueden romperse, los trajes desgarrarse, los cuerpos cortarse con vidrios, clavos o madera. Si se corta el cordón umbilical que le suministra aire, comunicación y luz, el margen de vida se reduce a segundos. "Afortunadamente, nunca he tenido un accidente serio. Me han sacado cuando se me ha roto el traje".

Una crisis de cada año

La capital mexicana enfrenta cada año, especialmente durante la temporada de lluvias, una crisis de inundaciones urbanas. Las calles se vuelven ríos y muchas zonas quedan intransitables. “Todo eso se debe a la basura que tiramos a la calle. Desde colillas de cigarro, partes de autos, muebles, animales muertos y hasta refrigeradores. Yo he caminado sobre montón de basura de hasta 30 cm antes de entrar al agua. Es una barbaridad”.

Esa basura termina compactándose y bloqueando las salidas del drenaje, las compuertas y bombas. “Una vez tuvimos que usar dinamita para romper una pared de basura”, dice Cu. “La gente cree que tirar basura lejos de su casa no les afecta, pero el drenaje no entiende de fronteras. Lo que tiras en el centro puede afectar a alguien en el norte”.

Sus palabras cobran aún más peso al considerar que los datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), arrojan que en la capital se generan más de 12,800 toneladas de basura al día, lo que representa más de 4.6 millones de toneladas al año. Y de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo el 24 % de estos residuos se recicla, lo que significa que el resto termina enterrado, incinerado, o en muchos casos, obstruyendo coladeras, alcantarillas y ductos como los que Julio limpia a ciegas.

Con el crecimiento descontrolado de la ciudad, los sistemas hídricos están colapsando. “El drenaje fue diseñado para 10 millones de personas. Hoy somos más de 25 millones. El sistema de aguas de la Ciudad de México está rebasado, y sin educación ciudadana, la situación solo va a empeorar”.

Julio no exagera. El sistema de drenaje capitalino cuenta con más de 11,000 km de tuberías, 68 estaciones de bombeo y varios túneles subterráneos como el Emisor Central y el nuevo Túnel Emisor Oriente, de 62 km de largo. Sin embargo, este complejo sistema apenas puede con la carga actual. Solo 15 % de las aguas negras se trata adecuadamente, según los datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), y fenómenos como el hundimiento del suelo por sobreexplotación de acuíferos reducen la eficiencia del flujo de aguas residuales, aumentando el riesgo de colapso.

Durante las lluvias atípicas de este año, el sistema llegó a acumular más de 10 millones de metros cúbicos de agua en pocas horas, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), desbordando la infraestructura, y cuando eso ocurre, Julio entra.

El anhelo después de la oscuridad

Julio no trabaja solo. Arriba, en superficie, lo acompaña su “tender”, quien controla la consola, le habla por micrófono y le envía herramientas. Otro asistente vigila el cable de vida y detecta si se queda atorado. Aun así, está solo. “Allí abajo no hay margen para el miedo. Tengo que estar tranquilo para sobrevivir”.

Durante el descenso, canta, habla con su equipo o imagina salir pronto para tan solo ir a cenar y ver películas con su familia. “Cuando me pongo el casco respiro fuerte, pero al entrar al agua me tranquilizo. Me salgo de mi cuerpo y me observo desde arriba, todo para mantener la calma y mantenerme a salvo”.

Aunque su familia no está de acuerdo con su oficio, han aprendido a convivir con el riesgo. “Mi esposa se angustia, mis hijos bucean pero no quieren seguir mis pasos. Nadie quiere este trabajo”. Ha intentado formar nuevos buzos, pero todos desisten. “No hemos encontrado a nadie que quiera seguir mi camino. Por eso no me he jubilado. Cuando yo me vaya, probablemente el equipo de buceo de Seguiagua desaparezca”.

No lo dice con tristeza, sino con una especie de orgullo resignado. “Me gusta este trabajo, aunque sea horrible, apestoso. Yo voy a seguir hasta que el cuerpo aguante. Tengo 64 años y todavía me siento fuerte”.

Cada vez que termina una jornada, vuelve a casa, se baña y abraza a su familia. Se sienta a cenar y ve películas. “Esos son mis mejores días. Lo hago por mí, pero también por los miles que viven arriba sin imaginar que abajo, en la oscuridad, hay alguien que los está cuidando”.

Finalmente, en esta charla, Julio ha dejado en claro su mensaje más importante: “He tenido una lucha contra la basura durante años y aprovechó todas las entrevistas que me han hecho para pedirle a la gente que no tire basura a las calles. Desafortunadamente, hay personas que piensan que tirar una basurita a la calle no significa nada, pero en realidad, repercute a millones de personas”.