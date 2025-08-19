Gaby Warkentin sorprendida por Los Labubu| VIDEO

En “Así Las Cosas” Gabriela Warkentin fue sorprendida con un Labubu en la cabina de W Radio cuando el experto en Finanzas, Roberto Aguilar nos compartió que la empresa china , Pop Mart está conquistando el mundo pues registró un aumento del beneficio neto de casi el 400 por ciento en el primer semestre del 2025, debido a la gran demanda de estos juguetes.

Lo anterior, ha conseguido que Pop Mart se convierta en una firma más valiosa que las empresas tradicionales como lo son Mattel, fabricante de Barbie y Sanrio, de Hello Kitty.

Labubu son puestos a la venta por Pop Mart . / VCG Ampliar

¿QUIÉN ES EL FUNDADOR Y DIRECTOR DE POP MART?

Wang Ning , quien está detrás de la fiebre de Los Labubus, se ha convertido en el multimillonario más joven en alcanzar este rango de China. Cuenta con una licenciatura en Publicidad (Universidad de SIAS), un MBA (Universidad de Pekín) y un EMBA en Finanzas (Universidad Tsinghua).

Wang Ning, dir. de Pop Mart Ampliar

¿CUÁL ES EL SECRETO DE LABUBU QUE ATRAE A LOS COMPRADORES?

Las figuras de Los Labubus son coleccionables que vienen empaquetadas en cajas ciegas, por lo que los compradores desconocen su diseño exacto, causando especulación en el mismo.

Cabe señalar que también el impuslo que le han dado diversas figuras del medio artístico ha logrado que tengan una mayor penetración en el público joven, por lo que se han convertido en una moda mundial.

¿CUÁNTAS COLECCIONES DE LABUBU EXISTEN?

Más de 10 colecciones de Labubus podrás encontrar en el mercado, teniendo como variante colores, diseños y tamaños.

Algunos de ellos son los siguientes:

Exciting Macaron

Son de color pastel, se pueden encontrar en una versión tipo llavero y su forma es la clásica.

Labubu Exciting Macaron Ampliar

Have a Seat

Son las figuras clásicas pero en versión sentada con colores distintos a los originales y con diversas expresiones.

Labubu Have a Seat Ampliar

Labubu x Pronounce

Estos personajes visten con prendas que hacen referencia a la alta costura con atuendos que hacen referencia a pasarelas.

Labubu x Pronounce Ampliar

