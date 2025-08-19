Enchulame La Casa - Martha Debayle - Episodio 1

Liz Silva, diseñadora de interiores, Claudia Torre, organizadora profesional de espacios y Martha Debayle, locutora de W Radio y empresaria, te llevan a un cambio inigualable para renovar no solo la vivienda de una familia, sino su vida.

En este primer episodio, la elegida para renovar su casa fue Martha Gaona, quien ha soñado por años renovar su hogar. Ella menciona que siempre ha querido tener su propio espacio más ordenado, sobre todo, para convivir más con su familia y poder sentirse realmente en casa.

Enchulame la Casa con Martha Debayle Ampliar

Liz, ha decidido transformar primero que nada la habitación principal y por otro lado, crear un ambiente completamente familiar para ella y sus hijos, aprovechando el lugar para crear un ‘family room’.

Asimismo, la renovación tiene como principal objetivo, cumplir con las necesidades de Martha Gaona, pues lo primordial es que ella encuentre en esta vivienda, un hogar. Lo mejor de este episodio, es que la ganadora está abierta al cambio y a soltar lo viejo, pues Claudia tiene el objetivo de quedarse solo con lo que Martha ama, usa, necesita y la hace feliz.

Así que, espera el segundo episodio para saber cómo va quedando la casa transformada de Martha Gaona y vive junto a ella y las expertas su ‘Enchulame la Casa’.