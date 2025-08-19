Claudia Sheinbaum da Embajada de Italia al conductor Genaro Lozano

Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ante la Comisión Permanente la ratificación del conductor de televisión Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

Hay que señalar que Genaro Lozano es internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Es académico en la Universidad Iberoamericana y durante los últimos años ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita.

El nombramiento diplomático ya cuenta con el beneplácito del gobierno de la República Italiana.

Se estima que este miércoles por la mañana Genaro Lozano comparezca ante comisiones y por la tarde el nombramiento sea votado por el pleno de la Comisión Permanente.

Síguenos en Google News y encuentra más información