Rubén Moreira critica gastos de Andy en Tokio y verdades a medias de Beatriz Gutiérrez

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó los recientes señalamientos sobre los gastos del secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, durante un viaje a Tokio, así como las declaraciones de Beatriz Gutiérrez Müller sobre su situación en España.

Críticas a Beatriz Gutiérrez Müller

Moreira señaló que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador omitió en su carta aclaratoria precisar si busca o no la nacionalidad española.

“Lo que yo no vi es que haya dicho que no va a ir a Europa, no vi que haya negado que quiere adquirir la nacionalidad española, que en todo caso tendría derecho si la ley de aquel país se lo permite. Lo que no tiene derecho ella ni López Obrador fue habernos enemistado con un país, y haber polarizado a México con falsas narrativas”. — Rubén Moreira

El legislador priista recordó que el expresidente y su esposa impulsaron la idea de exigir disculpas históricas a España por la conquista, lo que generó tensión diplomática y división en la sociedad mexicana.

Gastos de Andy López Beltrán en Tokio

Respecto a los gastos divulgados de Andrés Manuel López Beltrán, que incluyen cenas en lujosos hoteles de Tokio, el priista cuestionó la incongruencia del discurso de Morena.

“Si él tiene dinero para hacerlo, pues está bien. El problema es que él, su partido y el expresidente polarizaron a México enfrentándonos unos contra otros y hoy vemos que todo era solamente un discurso. Son aspiracionistas, aquello que el ex presidente criticaba tanto”. — Rubén Moreira

Agregó que lo más lamentable es que durante años la ciudadanía ha escuchado un discurso de “falsa modestia y austeridad franciscana”, mientras que en la práctica los dirigentes de Morena disfrutan de los lujos que públicamente rechazan.

Finalmente, Rubén Moreira reiteró que Morena y el gobierno federal han dañado la democracia con un “discurso mentiroso” de austeridad, mientras sus dirigentes disfrutan de privilegios y estilos de vida opulentos.

