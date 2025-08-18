Corte de agua en CDMX: ¿Qué alcaldías se verán afectadas y cuándo se restablecerá el servicio?

La Ciudad de México se prepara para un corte de agua en CDMX que afectará a varias alcaldías a partir de este domingo 17 de agosto de 2025. Según la Secretaría de Gestión Integral de Agua (Segiagua), el suministro de agua sufrirá una disminución en el suministro y la presión del agua debido a una falla mecánica en el Pozo El Sifón, lo que requerirá trabajos de mantenimiento durante cinco días.

¿Cuándo será el corte de agua en CDMX?

El corte de agua en CDMX comenzará a partir de las 9:00 horas del domingo 17 de agosto. Durante este periodo, se espera una reducción en el suministro de agua en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Esta medida es necesaria para reparar la bomba del Pozo El Sifón y garantizar que el servicio vuelva a la normalidad una vez finalizados los trabajos.

El corte de agua en CDMX está programado para durar cinco días, por lo que el suministro debería restablecerse el viernes 22 de agosto a las 22:00 horas. Una vez que se completen las labores en el Pozo El Sifón, el agua volverá a la normalidad en las zonas afectadas.

🚧 La #SEGIAGUA informa a los vecinos de las Alcaldías @IztacalcoAl e @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El Pozo El Sifón suspenderá temporalmente su operación debido a una falla mecánica en la bomba.



🛠️ Se prevé una disminución en el suministro de agua en las colonias Agrícola Oriental en…

¿Qué alcaldías se verán afectadas?

Las alcaldías más afectadas serán Iztacalco e Iztapalapa. Dentro de estas demarcaciones, se estima que las siguientes colonias tendrán problemas con el agua:

Agrícola Oriental (Iztacalco)

(Iztacalco) Doctor Tirado (Iztapalapa)

(Iztapalapa) Paseos de Churubusco (Iztapalapa)

Se recomienda a los vecinos de estas áreas que tomen sus previsiones ante la reducción del servicio y que se mantengan informados sobre la duración de los trabajos de mantenimiento.

Si vives en las áreas afectadas y necesitas agua mientras se realizan los trabajos, puedes solicitar una pipa de agua sin costo a través de la Línea H2O. Solo necesitas marcar el número *426 y esperar que la pipa llegue a tu domicilio.

Mantente informado sobre cualquier cambio y sigue las recomendaciones de las autoridades para minimizar los inconvenientes causados por este corte de agua en CDMX.

