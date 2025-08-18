Corredor Biocultural Gran Selva Maya, protección de biodiversidad y especies: Alicia Bárcena

Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, compartió que cada 15 de agosto se celebrará el día de la Gran Reserva Maya, . FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Tras la reunión de los jefes de Estado de Belice, Guatemala y México, quedó constituido el Consejo de Autoridades Ambientales, con un secretariado técnico, un Consejo Asesor de Pueblos Indígenas y un mecanismo de monitoreo con las fuerzas armadas para vigilar el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, informó la secretaria federal de Medio Ambiente, Alicia Bárcena en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Cada país aportará superficies naturales protegidas para fortalecer la iniciativa: Belice con 0.6 millones de hectáreas en 11 áreas, Guatemala con 2.7 millones en 27 áreas y México con 2.4 millones en 11 áreas naturales.

Biodiversidad y participación indígena

El objetivo es que las comunidades originarias apoyen la conservación de estas selvas, reconociendo sus saberes ancestrales y protegiendo alrededor de 7 mil especies y vestigios arqueológicos. En la zona destacan ecosistemas como manglares, humedales y ríos subterráneos.

Bárcena resaltó que la Selva Maya concentra el 12% de la biodiversidad mundial, y que el programa buscará frenar la tala clandestina y el comercio ilegal de flora y fauna. Además, planteó la necesidad de sustituir la ganadería extensiva por prácticas regenerativas con el consenso de 32 pueblos indígenas mayas.

El 15 de agosto se celebrará el Día de la Gran Reserva Maya, fecha en la que se anunciarán medidas adicionales y se entregará el Premio al Mérito en Conservación. Bárcena adelantó que a fin de mes viajará a la Selva Lacandona para iniciar trabajos comunitarios.

Sobre el hotel de la Sedena en Calakmul, aseguró que “no está afectando” la zona, pues “se hizo con un formato de árbol que no impacta al entorno”.

