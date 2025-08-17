Asesinan a Camilo Ochoa “El Alucín”, influencer presuntamente vinculado a “Los Chapitos”

Camilo Ochoa "El Alucín" fue señalado públicamente a inicios de 2025, por supuestos vínculos con los hijos de "El Chapo" Guzmán. / Cap

El influencer Camilo Ochoa, alias “El Alucín” fue asesinado en su casa de descanso en el municipio de Temixco, Morelos.

El Alucín, de 42 años, se hizo popular en redes sociales al compartir sus anécdotas siendo parte del crimen organizado.

¿Cómo fue el homicidio de El Alucín?

Camilo Ochoa fue assinado a tiros en su domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 17:24 horas vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle Laureles, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al sitio, policías localizaron a la víctima dentro del baño de su casa. Minutos después, paramédicos confirmaron que ya había perdido la vida a causa de múltiples impactos de bala.

Según testigos, el agresor escapó en un automóvil Chevrolet Sonic, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

¿Por qué se le vincula a “Los Chapitos”?

Camilo Ochoa era hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Feliz.

Durante varias de sus transmisiones y entrevistas, Camilo Ochoa narró que formó parte del Cártel de Sinaloa hasta 2014. En su canal seguía abordando temas relacionados al narcotráfico, lo que le había ganado miles de seguidores.

En enero de 2025, avionetas lanzaron miles de volantes sobre la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una lista de influencers y personajes a los que señalaban por sus presuntos nexos con “Los Chapitos”.

Además de lanzar amenazas contra las 25 personas enlistadas, entre los que se encontraban Camilo Ochoa, Markitos Toys, e incluso Hassan Laija conocido como “Peso Pluma”, los volantes pedían a la ciudadanía dejar de seguirlos.

Síguenos en Google News y encuentra más información

CESA