;

  • 17 AGO 2025, Actualizado 04:01

Avioneta se accidenta durante aterrizaje en Aeropuerto de Cuernavaca

Una aeronave se estrelló en el Aeropuerto Internacional “Mariano Matamoros” durante una maniobra de aterrizaje; los ocupantes resultaron con quemaduras.

Avioneta se accidenta durante aterrizaje en Aeropuerto de Cuernavaca

Zaira de la Rosa

Una avioneta se accidentó durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, Morelos.

A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario de la Marina informó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 15:10 horas cuando la aeronave Cessna150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, aterrizaba sobre la pista 21.

SE REPORTAN PERSONAS LESIONADAS

Autoridades informaron que no hubo personas fallecidas tras el accidente, sin embargo, los tripulantes resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados al hospital más cercano.

“Personal del aeropuerto se encuentra brindando los servicios emergencia, conforme a los protocolos”, informaron.

Más tarde, el Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional informó que el piloto y el alumno que tripulaban la avioneta, se encuentran bien.

AUTORIDADES INVESTIGAN ACCIDENTE

Ante ello, se dio a conocer que el Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, ayudará a llevar a cabo las investigaciones del accidente.

Descartó que una falla mecánica haya originado el accidente y lo atribuyó a “un tema de operación del piloto”.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad