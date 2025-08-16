Avioneta se accidenta durante aterrizaje en Aeropuerto de Cuernavaca

Una avioneta se accidentó durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional “Mariano Matamoros” de Cuernavaca, Morelos.

A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario de la Marina informó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 15:10 horas cuando la aeronave Cessna150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, aterrizaba sobre la pista 21.

SE REPORTAN PERSONAS LESIONADAS

Autoridades informaron que no hubo personas fallecidas tras el accidente, sin embargo, los tripulantes resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fueron trasladados al hospital más cercano.

“Personal del aeropuerto se encuentra brindando los servicios emergencia, conforme a los protocolos”, informaron.

Más tarde, el Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional informó que el piloto y el alumno que tripulaban la avioneta, se encuentran bien.

AUTORIDADES INVESTIGAN ACCIDENTE

Ante ello, se dio a conocer que el Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, ayudará a llevar a cabo las investigaciones del accidente.

Descartó que una falla mecánica haya originado el accidente y lo atribuyó a “un tema de operación del piloto”.

