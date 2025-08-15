Viajes Palacio festeja la temporada del chile en nogada con Puebla

La cocina mexicana, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, desde 2010.

Viajes Palacio se complace en anunciar una deliciosa colaboración con el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico encabezada por Carla-López Malo Villalón, celebrando la temporada de uno de sus platillos emblemáticos de este estado: el Chile en Nogada.

Este platillo se podrá disfrutar en diez tiendas del Palacio de Hierro, en la Ciudad de México, Querétaro y Puebla; del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

El Chile en Nogada es un platillo que está vinculado a la Independencia Nacional, por ello, en su presentación destacan los colores de la bandera y del Ejército Trigarante: verde, blanco y rojo. Siendo la muestra más refinada del Barraco llevado al arte culinario de México.

La tradición cuenta que, monjas Agustinas eligieron ingredientes locales de temporada, como el chile Poblano que le da el color verde, la salsa de nuez de Castilla el color blanco, y la Granada el color rojo para crear un platillo especial que honrara la visita de Agustín de Iturbide.

Además, su producción involucra toda una cadena de valor: desde los agricultores poblanos que cultivan ingredientes como chile poblano, manzana panochera, pera lechera, durazno criollo, nuez de Castilla, granada y perejil, hasta cocineras tradicionales, restaurantes, hoteles, touroperadores y prestadores de servicios de Puebla.

Por todo lo anterior, el Chile en Nogada es un orgullo nacional, que Viajes Palacio no ha dudado en honrar en sus restaurantes del Palacio de Hierro Polanco, Coyoacán, Satélite, Santa Fe, Antara, Centro Histórico Perisur y Durango, así como en los estados de Querétaro y Puebla, donde nuestros comensales tendrán la oportunidad de degustar, además del Chile en Nogada, otros platillos estelares, como chalupas poblanas, memelas, crema poblana, mole de res, mixiote de pollo, tacos árabes, pelonas, dúo de teletas y cremita poblana.

Asimismo, nuestros restaurantes transmitirán un video del festival, así como la nueva marca turística de Puebla en cartas y manteles de los establecimientos.

Disfruta los mejores Chiles en Nogada de la temporada y otros platillos emblemáticos de la cocina poblana en los restaurantes del Palacio de Hierro.