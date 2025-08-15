Florida ha anunciado la creación de un segundo centro de detención para inmigrantes como ‘Alligator Alcatraz’

La administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado la apertura de un nuevo centro de detención inmigrantes en el norte del estado. Este centro se sumará al primero, recientemente inaugurado en los Everglades, y ha generado gran controversia debido a sus implicaciones en el trato a los inmigrantes detenidos en los Estados Unidos.

Aquí te contamos los detalles sobre esta nueva propuesta y por qué ha sido impulsada por la administración de DeSantis.

¿Por qué Florida abrirá un centro de detención migrantes?

El gobernador Ron DeSantis justificó la apertura de este segundo centro de detención inmigrantes diciendo que es necesario para cumplir con los esfuerzos de detención y deportación de inmigrantes. En declaraciones recientes, DeSantis afirmó que el gobierno de la administración de Donald Trump necesita más capacidad para manejar la creciente cantidad de inmigrantes detenidos, y que esta nueva instalación es esencial para “satisfacer la demanda”.

Este centro estará ubicado en la Institución Correccional de Baker, una prisión estatal que se encuentra aproximadamente a 69 kilómetros al oeste de Jacksonville. Con una capacidad inicial de 1,300 camas, se espera que este centro de detención inmigrantes pueda ampliarse hasta 2,000 camas si es necesario. La instalación estará destinada a contener a los inmigrantes mientras se gestionan sus casos legales y posibles deportaciones.

DeSantis también recalcó que la medida está alineada con las políticas de inmigración más estrictas del gobierno federal y que, dada la situación actual, la demanda de espacio para la detención de migrantes es considerable. “Estoy seguro de que se llenará”, comentó el gobernador, lo que refuerza la idea de que el número de detenidos podría seguir aumentando.

🚨🇺🇸 | El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el “Deportation Depot” en el norte del estado, un nuevo centro de detención y deportación de inmigrantes ilegales que, junto con “Alligator Alcatraz”, procesará y expulsará del país a más de 1.300 criminales, priorizando la… pic.twitter.com/mlJIWnig3r — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) August 14, 2025

¿Cuándo comenzará esta propuesta?

La apertura del nuevo centro de detención inmigrantes en la Institución Correccional de Baker está prevista para los próximos meses. Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta, la administración de DeSantis ya está trabajando en los detalles logísticos para poner en marcha el centro.

Este nuevo centro de detención inmigrantes será el segundo en el estado, después de la polémica inauguración del centro en los Everglades, que se conoce como el “Alcatraz de los Caimanes” debido a su ubicación aislada y sus condiciones extremas.

Además, un juez federal aún debe decidir el destino del centro en los Everglades, lo que podría influir en la gestión futura de ambos centros. Sin embargo, la propuesta del gobernador parece clara: seguir ampliando las capacidades de detención en el estado para atender la creciente demanda de espacios para inmigrantes detenidos.

