Donald Trump vs el cambio climático: Da la orden de destruir los satélites de la NASA que monitorean este fenómeno

No es de sorprenderse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crea que el cambio climático es una idea fabricada por todos los que están en su contra, sin embargo, esta vez fue más lejos. Y es que se dio a conocer que ordenó a la NASA destruir por completo todos sus satélites que vigilan el cambio climático. Te contamos por qué realizó esta acción y si debe ser de preocupación o no.

Trump pone en riesgo el monitoreo del cambio climático al ordenar la eliminación de satélites

De acuerdo a diversas fuentes y medios estadounidenses, Donald Trump le ordenó a la NASA a destruir satélites que vigilen la crisis del cambio climático. Por lo que ahora, la agencia espacial deberá realizar los trabajos necesarios para que sus satélites sean desviados y regresen a la Tierra.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Un reactor nuclear en la Luna? Así quiere competir la NASA contra China y Rusia

Los satélites de los que habla Trump son los Orbiting Carbon Observatorios (OCO) que son los únicos satélites diseñados para medir los niveles globales de dióxido de carbono, principalmente. Entre otras funciones que tiene son evaluar la salud de los cultivos que ayuda a todo el gremio de la agricultura.

La comunidad científica ha mostrado una preocupación por lo que pueda suceder a futuro, pues si Estados Unidos deja a todo el mundo sin medición para el impacto del cambio climático, y cada país deberá enviar el suyo, incluyendo que generaría un costo fuera del presupuesto.

El gobierno de Donald Trump anuncia un retroceso en la política climática de EE. UU. Se revertirán medidas clave sobre energías limpias y reducción de emisiones.



Organizaciones ambientales advierten que esta decisión debilita la lucha global contra el cambio climático. pic.twitter.com/Gw2eIQ2h2a — Tlaxcala News (@TlaxcalaNews_) July 29, 2025

Por otro lado, aunque es de suma preocupación, distintas organizaciones ambientales advierten que este tipo de decisiones impulsivas, debilita la lucha global contra el cambio climático.

Además, se menciona que lo único que queda por hacer es esperar a que el Congreso se interponga en esta orden presidencial, o simplemente acatar lo que dice el presidente Donald Trump para destruir a los satélites informantes.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Estos 5 asteroides se dirigen hacia la Tierra en julio 2025: ¿Alguno puede caer sobre nuestro planeta?