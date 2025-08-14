;

Detención de “El fresa” y “El Pez” podría darse en breve, tras sobrevuelo de dron: José Luis Montenegro

Un avión de vigilancia no tripulado de Estados Unidos operó en territorio mexicano para localizar a “La Fresa” y “El Pez”, líderes de La Familia Michoacana buscados por la DEA.

Araceli Hernández Zamora

Luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara el sobrevuelo de un avión de vigilancia no tripulado de Estados Unidos en territorio nacional, el periodista y especialista en seguridad José Luis Montenegro reveló que la operación podría derivar en la captura de dos líderes criminales: Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “La Fresa” y “El Pez”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Loret de Mola, Montenegro explicó que la aeronave orbitó durante más de dos horas en la zona de Valle de Bravo, Estado de México, y su colindancia con Michoacán, región históricamente controlada —al igual que parte de Guerrero— por La Familia Michoacana, organización de la que surgieron los hermanos Olascoaga.

Recompensa millonaria por su captura

Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son objetivos del Sistema de Recompensas de Narcóticos de Estados Unidos por delitos de conspiración y tráfico de drogas, con recompensas de 5 y 3 millones de dólares respectivamente. Su actividad delictiva en México se centra en la extorsión y control territorial, además de estar vinculados a propiedades incautadas por el gobierno del Estado de México, incluidos ranchos de lujo.

Operación solicitada por México

Montenegro puntualizó que el uso del avión espía fue solicitado por el gobierno mexicano y recordó que este mismo modelo se utilizó en 2022 durante la operación Águila Azteca para la captura de Ovidio Guzmán.

