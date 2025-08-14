Tecate Supremo 2025 en Ciudad Juárez: Fecha de la preventa y lo que se sabe hasta ahora.

Con todo y un conjunto de leyendas de la música reunidas a orillas del Río Bravo, el festival Tecate Supremo se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre en Ciudad Juárez. Y aunque todavía no se ha revelado el line up, en redes sociales ya confirmaron que en 2026 la cita será con el Tecate Península.

Tan solo en 2024, el escenario tuvo como protagonistas a bandas y artistas como las gigantes de The Warning; el nostálgico Kevin Kaarl, y agrupaciones legendarias como Enjambre y The Hives.

¿Cuándo inicia la preventa del Tecate Supremo 2025?

El festival anunció que la llamada “venta indomable” arrancará este viernes 15 de agosto a través de la plataforma Boletomóvil. Eso sí, los precios aún no se han publicado, pero se espera que pronto se den a conocer en las redes sociales del evento o en la página, que tendrá como sede el Hipódromo de Ciudad Juárez.

