No me gustaría que me señalaran por violencia de género ni censura: Jacobo Rodríguez

Tras ser cuestionado por una reportera para realizarse una prueba antidoping y transparentar los resultados ante la ciudadanía, el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, acudió a un laboratorio junto con su equipo para someterse al examen.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Loret de Mola, detalló que durante la conferencia matutina local, respondió inicialmente con molestia, señalando que la periodista era “tendenciosa” y que su pregunta tenía “trasfondo” político.

“Reaccioné algo molesto porque ya conozco el trasfondo de todo, ella fue a golpetear… pero pude haber contestado de otra forma”. — Reconoció.

La polémica en redes

La confrontación se volvió tendencia en redes sociales, lo que motivó al alcalde a realizarse la prueba antidoping. Afirmó que nunca se negó a ello y que como político “tiene derecho a defenderse”.

Rodríguez acusó a la reportera de ser “muy mala periodista” y de no contar con acreditaciones, señalando que también debería disculparse “por injurias” hacia él y su equipo. Sin embargo, descartó proceder legalmente para evitar señalamientos de violencia de género o censura y afirmó que sus análisis salieron negativos.

Síguenos en Google News y mantente informado