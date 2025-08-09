Orquesta Sinfónica de Minería inicia temporada

La Orquesta Sinfónica de Mineria inició temporada el pasado 5 de julio y 6 de julio con las piezas “Téenek” de la compositora mexicana Gabriela Ortíz, las “Danzas Sinfónicas” de Rajmáninov y el estreno en México de “Místico y profano” de la figura nacional Arturo Márquez.

En entrevista para W Radio con el director de orquesta, Carlos Miguel Prieto comentó que esta temporada se interpretarán obras de compositores nacionales e internacionales. Y además el programa incluye el Concierto Familiar Infantil Cri-Cri Sinfónico “Que dejen toditos los sueños abiertos”, dirigido por Raúl Aquiles Delgado con la participación del cuentacuentos, Mario Iván Martínez, Jimena Parés y Pablo Rodríguez: 9 y 30 de agosto a las 11 horas en la Sala Nezahualcóyotl.

Las entradas a los conciertos o abonos de la temporada de verano se pueden adquirir en https://boletoscultura.unam.mx/ o bien directo en las taquillas de la Sala Nezahualcóyotl del CCU.

El maestro, Carlos Miguel Prieto señaló que “Esta temporada la armamos desde hace tiempo y con mucho cariño alrededor de una serie de solistas y directores invitados. No pienso en la temporada como un todo sino como nueve semanas muy orgánicas, por eso tiene la variedad que tiene, cada pieza llega de forma natural para completar algo que aporta a la anterior.”

Carlos Miguel Prietomes el director titular de la Sinfónica de Minería desde 2006, de la North Carolina Symphony desde 2023 y de la Orquesta de las Américas desde su inicio en el 2002.

Es considerado como una importante figura cultural, siendo el director mexicano más relevante de su generación. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de México durante 15 años, con la que se presentó con gran éxito en algunos de los grandes escenarios de Europa.

Para este fin de semana, el programa presenta el estreno en México de la Sinfonía N° 1 de Juan Pablo Contreras “My Great Dream”, la Sinfonía N° 9, de Dvorák, y el Concierto para violín, de William Walton, con James Ehnes, “excelso violinista”, como solista.

James Ehnes, de acuerdo con The Times, es ganador de dos Grammy y tres premios Gramophone y destaca como solista de las orquestas más importantes del mundo, entre ellas la Royal Concertgebouw Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Boston, la Sinfónica de Chicago y la Orquesta de Cleveland. En la actual temporada 2024-2025 fue nombrado “artista residente” de la Sinfónica de Melbourne.

El ensayo abierto al público para este concierto es el viernes 8 de agosto de 14 a 17:30 horas en la Sala Nezahualcóyotl.

