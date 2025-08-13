;

  • 13 AGO 2025, Actualizado 16:57

La Presidenta trivializó la marcha por medicamentos, yo no la encabecé: Margarita Zavala

La falta de medicamentos “es un asunto de años, un drama que viven las familias mexicanas y la política nos exige apoyar”, afirmó la diputada del PAN.

Margarita Zavala, diputada panista acompaño a los padres de los menores con cáncer en su marcha de exigencia de medicamentos oncológicos, del domingo el domingo 10 de agosto.

Araceli Hernández Zamora

El desabasto de medicinas en general y oncológicas en particular, es “un asunto de años” que ha llevado a México a tener un déficit de “3 mil millones de medicinas y 2 mil millones de dispositivos médicos”, es decir “una tragedia” con la que la diputada del PAN, Margarita Zavala, empatizó y justificó su presencia en la marcha del domingo pasado, la que asegura “no encabecé”.

La diputada panista quien fue señalada por la Presidenta Sheinbaum de encabezar la marcha, respondió “no sé quién le pasó es mal el dato” y señaló “en lugar de aceptarla asumirla y ya ofrecer disculpas o mostrar más empatía, trivializa la marcha”.

Lamentó que no hayan asistido más diputados y puntualizó que en el grupo parlamentario, Éctor Jaime Ramírez Barba llevaba la voz cantante, ahí iba otra diputada Marta Moya, pero de verdad yo soy cuidadosa de no hacerme de esas causas, sino apoyarlas” en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Recordó que la exigencia de las organizaciones civiles, y particularmente de Nariz Roja, es que les han dado largas en las fechas de entrega. “no tenemos garantías”.

El trabajo de los diputados

Detalló que actualmente se encuentran en Comisión Permanente y que al igual que los diputados de su bancada Marta Moya y Éctor Jaime Ramírez Barba presentaron un punto de acuerdo que no piensan soltar hasta que se “celebren todas las adjudicaciones y distribución de las medicinas”.

