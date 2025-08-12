Se desploma elevador en Plaza Mitikah

Dos personas resultaron lesionadas, tras el desplome de un elevador en Mítikah, una de las plazas más visitadas en la Ciudad de México, ubicada en Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

A las 21:00 horas de este 12 de agosto, se suspendieron las actividades dentro de la misma, debido al reporte de una supuesta falla mecánica que provocó que se frenara un elevador en tres distintas ocasiones de manera abrupta.

De acuerdo con un comunicado la alcaldía Benito Juárez, dos personas resultaron lesionadas por este desplome.

Se trata de un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones.

Al momento, las personas lesionadas son atendidas por personal de Protección Civil.

Con relación al incidente ocurrido en Plaza Mítikah, la alcaldía Benito Juárez informa lo siguiente: pic.twitter.com/8d81KDb1mN — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 13, 2025

