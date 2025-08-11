Impulsa ASA la excelencia en la formación de profesionales de la aviación

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), a través de su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA), inicia este 25 de agosto la impartición del curso de Formación de Sobrecargos de Aviación, con la autorización de la Dirección de Certificaciones de Licencias de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Con programas de instrucción de excelencia que combina rigor académico y certificaciones internacionales, el CIIASA se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo del sector aeronáutico, tanto a nivel nacional como internacional.

El curso de Formación de Sobrecargos de Aviación, que se impartirá en las instalaciones del CIIASA, ofrece una formación integral que abarca aspectos teóricos y prácticos, en los que los estudiantes tendrán acceso a un currículo que incluye 11 materias clave, tales como aerodinámica, meteorología transporte de mercancías peligrosas, servicios a bordo, primeros auxilios y procedimientos de emergencia, con lo que se garantizan que los egresados cuenten con las competencias necesarias para proteger la seguridad y el bienestar de los pasajeros.

Con una duración de tres meses, un total de 425 horas de formación distribuidas en 297 horas teóricas y 128 horas prácticas, los participantes que completen con éxito el programa estarán preparados para desempeñarse en un entorno aeronáutico global y de colaboración estrecha con la tripulación, en donde se asegura el cumplimiento de los estándares de seguridad en vuelos dentro y fuera de México, con un perfil integral profesional de sobrecargo con licencia de la AFAC.

Para más información sobre el curso de Formación de Sobrecargos de Aviación, los interesados pueden comunicarse al CIIASA al teléfono 52 (55) 51331000 ext. 1392 o escribir al correo electrónico eanachesr@asa.gob.mx. Las inscripciones para este curso concluyen el 15 de agosto próximo.

Con calidad y excelencia ASA refrenda su compromiso para elevar los estándares de la aviación civil en México y contribuir al fortalecimiento de un sector que demanda talento altamente capacitado y preparado para enfrentar los desafíos del futuro.