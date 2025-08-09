Haremos de Manzanillo el primer puerto de América Latina: Sheinbaum

La presidenta recordó desde Colima a sus huestes que su gobierno sigue la consigna de que "Por el bien de todos primero los pobres". FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Retomando las frases de campaña del líder expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió la disminución de la pobreza en México que adjudicó al aumento del salario. Ante sus huestes desde el puerto de Manzanillo, Colima recordó que “por el bien de todos, primero los pobres”.

Durante su discurso previo al anuncio de inversión para Colima por casi 4 mil millones de pesos, y sin dedicatoria especial, recordó que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” , y resaltó que “el recurso del pueblo es del pueblo” y de ahí el retorno de 850 millones de pesos a través de los programas de Bienestar.

Aprovechó también para ensalzar la llegada del nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, con el reconocimiento de que “con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.

Crecimiento de los puertos

“Manzanillo es el tercer puerto de Amérca Latina, pero lo vamos a hacer el primer puerto” — Afirmó la mandataria.

La Presidenta detalló la ampliación del puerto que será garantía de sostenibilidad, será una inversión mixta en la que participará inicialmente la Semar y habrá una licitación pública para sumar inversión privada que tendrá la operación del puerto, esto como parte del Plan México.

Compartió la iniciativa de desarrollo de otros puertos como Lázaro Cárdenas y Salina Cruz en Oaxaca, así como Puerto Progreso en Veracruz.

