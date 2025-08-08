Maquinista se entrega luego de 44 horas atrincherado

El maquinista y presunto responsable del choque que dejó 6 personas fallecidas, finalmente se entregó a las autoridades guanajuatenses.

El maquinista involucrado en el choque del tren que dejó a seis personas sin vida, bajó de la unidad en la que se mantuvo atrincherados por casi 44 horas.

Fueron sus compañeros, personal de asesoría legal y psicológica de Ferromex quienes lo persuadieron de bajar para continuar con el proceso correspondiente.

“No tenga miedo amigo, ya bájese, aquí lo van a respaldar, hay abogados y todo para respaldarlo”, se escuchó decir a uno de los compañeros del maquinista, quien lo llamó por teléfono aun cuando estaba a menos de 10 metros de él.

Elementos de la Policía Municipal hicieron guardia durante las 44 horas en que el hombre se mantuvo encerrado en la unidad que se vio involucrada en el choque del miércoles.

La mañana del viernes, personal de Ferromex ingresó a la cabina para hablar con el maquinista, tres personas tuvieron un diálogo privado con él, algunos aseguraron que fueron asesores legales y personal especializado en psicología quienes lo atendieron, pero el hombre permaneció firme en no salir.

El temor lo paralizó

Fue hasta que vía telefónica escuchó las voces de apoyo de sus compañeros que lo esperaban afuera de la unidad y detrás de las cintas amarillas, cuando se decidió a salir, primero sacó sus maletas, luego salió.

Al salir de la máquina ya no eran personas furiosas quienes lo esperaron , sino compañeros que dentro de lo sucedido entendieron sus sentimientos y temor, en vez de golpes, encontró abrazos de quienes se dedican a lo mismo que él.

Los agentes de la Fiscalía General del Estado ya estaban presentes, no esposaron al maquinista, pero lo escoltaron hasta una camioneta donde lo llevaron ante el Ministerio Público para que pudiera declarar sobre lo sucedido en el accidente.

Mientras tanto, los análisis de la caja negra de la unidad continuarán y el maquinista será asesorado en todo momento por personal jurídico y psicológico de Ferromex, señalaron sus compañeros.

