Han anunciado nuevas plantas farmacéuticas en CDMX y EdoMex; Te contamos dónde estarán y qué medicamentos fabricarán

La CDMX y el EdoMex se preparan para albergar dos nuevas plantas farmacéuticas para mejorar el desabasto de medicamentos. Es por eso que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció su ingreso oficial, te contamos de qué se trata.

¿Dónde estarán las nuevas plantas farmacéuticas en CDMX y EdoMex?

En la CDMX, la planta más destacada se ubicará en Xochimilco, un lugar estratégico al sur de la capital. Aquí, la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim construirá la planta de tabletas más grande del mundo, con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. Esta planta se dedicará principalmente a la producción de medicamentos para tratar la hipertensión y la diabetes, y exportará a más de 40 países.

Además, generará más de 1,800 empleos directos y 15 mil indirectos, impulsando la economía local.

Por otro lado, en el Estado de México, Bayer invertirá 3 mil millones de pesos para expandir su planta en Lerma, donde se añadirán nuevas líneas de producción de medicamentos que serán exportados a América del Norte y América Latina. Esta inversión también contribuirá a fortalecer la capacidad del país para producir medicamentos de manera local y autónoma.

Durante la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein, el Director General de @AstraZeneca, Julio Ordaz, anunció la ampliación de la planta de manufactura en el #EdoMéx, donde se producen medicamentos para diabetes

¿Qué medicamentos se fabricarán en estas plantas?

La planta de Boehringer Ingelheim en Xochimilco se enfocará en la producción de medicamentos para enfermedades crónicas, como los antihipertensivos y los antidiabéticos. Estos productos no solo abastecerán el mercado mexicano, sino que también llegarán a más de 40 países en todo el mundo, lo que refuerza la posición de México como un líder en la producción farmacéutica global.

Por su parte, Bayer en Lerma se centrará en nuevos productos para el tratamiento de diversas condiciones de salud, con un enfoque en la exportación a mercados de América del Norte y América Latina. Además, AstraZeneca ampliará su planta en el Edomex, donde fabricará medicamentos destinados a ser distribuidos en toda la región de Latinoamérica, garantizando así un suministro constante para estos mercados.

Estas inversiones son una clara apuesta por la soberanía sanitaria de México, como lo destacó el secretario de Salud, David Kersenobich, al señalar que este tipo de proyectos promueven la fabricación local de medicamentos y fortalecen la infraestructura productiva del país.

Con estas inversiones, México se asegura de contar con una capacidad local para producir medicamentos esenciales, lo que no solo ayudará a abastecer el mercado interno, sino que también fortalecerá su presencia en el mercado internacional. Además, estas plantas contribuirán a la modernización de la industria farmacéutica nacional, asegurando que el país esté mejor preparado para enfrentar futuras pandemias o emergencias sanitarias.

