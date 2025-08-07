“Plan México va viento en popa”… habrá inversión de 12 mil mdp en sector farmacéutico: Sheinbaum

“El Plan México va viento en popa”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar cuatro proyectos de inversión en el sector farmacéutico por más de 12 mil millones de pesos, enfocados en la investigación, innovación y expansión de la industria.

Desde Palacio Nacional, también anunció el arranque del primer Polo de Desarrollo de Bienestar en Michoacán, el cual ya cuenta con inversión inicial, como parte de la estrategia de desarrollo económico con enfoque social.

“Ahora sí que el Plan México va viento en popa. Inversión de 12 mil millones de pesos para producción e investigación en nuestro país… y muchísimo gusto de anunciar el primer Polo de Desarrollo para el Bienestar en Michoacán, que ya tiene inversionistas”, declaró.

Cuatro proyectos farmacéuticos en marcha

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que los recursos provendrán de tres empresas multinacionales y una mexicana, lo cual impulsará la soberanía sanitaria de México mediante la fabricación local de medicamentos.

Los proyectos son:

Boehringer Ingelheim : inversión de 3 mil 500 mdp para fabricar tabletas contra hipertensión y diabetes en Xochimilco, con fines de exportación.

: inversión de para fabricar tabletas contra en Xochimilco, con fines de exportación. Laboratorios Carnot (empresa mexicana): 3 mil 500 mdp para una planta en Hidalgo , que generará 600 mil empleos y exportará a más de 30 países.

(empresa mexicana): para una planta en , que generará y exportará a más de 30 países. Bayer México : más de 3 mil mdp en cinco años para producir ingredientes activos farmacéuticos en Orizaba, Veracruz y Lerma, Estado de México .

: en cinco años para producir ingredientes activos farmacéuticos en y . AstraZeneca México: 2 mil 250 mdp para investigación clínica, con 600 empleos directos y 2 mil 500 indirectos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la creación del primer Polo de Bienestar en su estado. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Michoacán inicia su primer Polo de Bienestar

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que el primer Polo de Desarrollo de Bienestar se ubicará en Zinapécuaro, en la zona metropolitana de Morelia, con 346 hectáreas y conectividad estratégica vía ferrocarril desde el puerto de Lázaro Cárdenas y la autopista de Occidente.

La primera inversión, por más de mil millones de pesos, será de Cinépolis mediante un esquema público-privado. “Ya estamos con los primeros inversionistas”, destacó.

