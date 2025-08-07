Personas de 18 años, podrán ingresar a la Patrulla Fronteriza de ICE en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha dado un paso importante en la ampliación de sus oportunidades laborales al eliminar los límites de edad para aquellos interesados en unirse a la Patrulla Fronteriza. Esta medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitirá que jóvenes de 18 años en adelante puedan comenzar su carrera en esta institución, lo que ha generado gran expectativa.

¿Desde cuándo podrán los jóvenes unirse a ICE?

La nueva política del DHS, que elimina el límite de edad de 37 años, abre las puertas a una amplia gama de personas interesadas en unirse a ICE. A partir de esta decisión, los jóvenes de 18 años en adelante podrán ser reclutados para formar parte de la Patrulla Fronteriza. Esta medida forma parte de una campaña masiva de contratación impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca incorporar 10,000 nuevos efectivos a las fuerzas fronterizas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Mujer es detenida y deportada por el ICE en Estados Unidos mientras su hijo intenta consolarla VIDEO

El cambio, anunciado oficialmente hoy, también permite que personas mayores de 40 años puedan unirse, lo que amplía considerablemente la base de potenciales reclutas. Incluso aquellos de más de 55 años, que no pueden portar armas, podrán participar en funciones administrativas o de inteligencia.

¿Qué otros detalles hay sobre la decisión de ICE?

Este cambio se produce en un contexto donde la Patrulla Fronteriza ha estado en un proceso continuo de expansión. En 2025, el presupuesto de ICE fue el más alto de su historia, lo que permite a la agencia ofrecer atractivos incentivos para los nuevos reclutas. Entre estos beneficios, se incluyen bonos de contratación de hasta 50,000 dólares, pago de horas extras, y aumentos salariales para aquellos con experiencia militar o policial.

No age cap.

$50,000 signing bonus.

Defending the Homeland.



What are you waiting for? Answer the call to serve at ICE.

https://t.co/3c7b0Ry86A pic.twitter.com/ZAmWdVreZG — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 7, 2025

Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, celebró la decisión afirmando que “hay muchos patriotas que quieren servir” y destacó que el reclutamiento no se limita a jóvenes de 18 años, sino que se extiende también a personas mayores que, aunque no puedan portar armas, pueden cumplir con tareas administrativas esenciales para la operación de ICE.

Con esta modificación, la administración busca cubrir una creciente demanda de personal en la Patrulla Fronteriza, que en los primeros cinco meses del gobierno de Trump logró una cifra récord de detenciones, alcanzando las 109,000 personas detenidas, un incremento del 120% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

TAMBI É N PUEDES LEER: ¿Cómo funciona ICEBlock? Así es la app que alerta a migrantes sobre el avistamiento de agentes del ICE en Estados Unidos

Si bien la medida beneficia principalmente a personas jóvenes a partir de los 18 años, también abre puertas para quienes tienen más de 40 años, ampliando así el perfil de los reclutas. Con beneficios atractivos y una creciente demanda de personal, la Patrulla Fronteriza de ICE sigue expandiendo su fuerza laboral, con el objetivo de mejorar la seguridad en la frontera de Estados Unidos.