Festival de las Juventudes CDMX: Actividades, conciertos, talleres y más completamente GRATIS

El esperado Festival de las Juventudes 2025 está a punto de regresar a la Ciudad de México, y promete ser una de las ediciones más emocionantes hasta la fecha. Organizado por el Instituto de la Juventud (Injuve), este evento se perfila como una fiesta llena de actividades gratuitas y conciertos para todos los jóvenes de la capital. ¿Quieres saber cuándo y dónde será, y qué actividades habrá? Te contamos todo aquí.

¿Cuándo y dónde será el Festival de las Juventudes 2025?

El Festival de las Juventudes 2025 se celebrará en agosto, durante el mes dedicado a las juventudes, con actividades gratuitas para que los jóvenes disfruten y aprovechen al máximo los espacios de la ciudad. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta ni la sede del evento, los detalles oficiales serán revelados el próximo viernes 8 de agosto.

Por lo pronto, se sabe que se llevará a cabo en la Ciudad de México, así que mantente pendiente de las actualizaciones.

Marcela Fuente Castillo, directora del Injuve, comentó en entrevista que el Festival de las Juventudes 2025 está especialmente diseñado para que los jóvenes puedan disfrutar de la ciudad de una manera única. “Queremos que los jóvenes se diviertan, pero también puedan pensar y discutir sobre temas importantes para su futuro”, dijo Fuente Castillo.

Festival de las Juventudes

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Juventudes?

El Festival de las Juventudes 2025 no solo será un concierto masivo, sino que ofrecerá una gran variedad de actividades gratuitas para todos los gustos. Las principales actividades incluyen:

Talleres gratuitos : para que los jóvenes puedan aprender nuevas habilidades, desde arte hasta desarrollo personal.

: para que los jóvenes puedan aprender nuevas habilidades, desde arte hasta desarrollo personal. Círculos de discusión : donde se hablará sobre temas de interés como la salud mental, el empleo, la vivienda y otros problemas que afectan a la juventud.

: donde se hablará sobre temas de interés como la salud mental, el empleo, la vivienda y otros problemas que afectan a la juventud. Ciclos de cine : con proyecciones de películas y documentales que abordan temas relevantes para la juventud.

: con proyecciones de películas y documentales que abordan temas relevantes para la juventud. Teatro y puestas en escena : para quienes disfrutan del arte en vivo, habrá diversas presentaciones de grupos teatrales locales.

: para quienes disfrutan del arte en vivo, habrá diversas presentaciones de grupos teatrales locales. Música en vivo : desde K-pop hasta otros géneros populares, habrá conciertos de diferentes estilos musicales.

: desde K-pop hasta otros géneros populares, habrá conciertos de diferentes estilos musicales. Módulos informativos : con presencia de distintas secretarías del Gobierno de la CDMX, donde los jóvenes podrán obtener información sobre becas, programas de empleo y otros servicios.

: con presencia de distintas secretarías del Gobierno de la CDMX, donde los jóvenes podrán obtener información sobre becas, programas de empleo y otros servicios. Concierto masivo de reguetón: uno de los momentos más esperados, con un cartel aún por revelar, pero que promete ser uno de los mayores atractivos del festival.

Estas actividades están pensadas para que todos los jóvenes disfruten de una experiencia completa, que combine diversión, aprendizaje y reflexión.

Recuerda que todos los detalles oficiales sobre el Festival de las Juventudes 2025 serán revelados este viernes 8 de agosto. ¡No te lo pierdas y prepárate para vivir un mes lleno de música, talleres, teatro y muchas sorpresas más!

