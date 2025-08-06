Vivienda del Bienestar: ¿En qué estados comienza la entrega de casas según el INFONAVIT?

Miles serán beneficiados con la Vivienda del Bienestar, pero este programa solo comenzara en ciertos estados en agosto. Te contamos qué estados serán los primeros en dar casas a los beneficiarios y qué otros detalles se han dado al respecto.

Estos son los 5 estados que entregarán casas de Vivienda del Bienestar en agosto 2025

De acuerdo con las autoridades correspondientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), informaron que a partir de agosto de este año, comenzarán a entregar los hogares del programa ‘Vivienda para el Bienestar’ en varios estados de la República.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Vivienda en Conjunto en CDMX 2025: Requisitos para registrarse al programa del INVI

Para ello, el titular de la misma institución, Octavio Romero, mencionó que se iniciará con la firma de los nuevos contratos para la primer semana de agosto, en donde se les informará a todos los beneficiarios, la construcción de casi 100 mil casas. Por lo que los estados que podrán ver el inicio de la Vivienda del Bienestar son:

Tamaulipas

Quintana Roo

Yucatán

Tabasco

Sinaloa

Asimismo, detallaron que la Vivienda del Bienestar a diferencia de otras, se están construyendo en las ciudades y en las periferias, conectadas hacia vías muy bien ubicadas para que los beneficiarios, puedan moverse con total tranquilidad y facilidad.

SOCIEDAD | #ViviendaParaElBienestar 2025: ¿De cuánto debe ser mi salario para registrarme al programa de Conavi?https://t.co/5oMRc63fO6 — W Radio México (@WRADIOMexico) July 15, 2025

Es importante mencionar que el costo máximo de la vivienda será de 600 mil pesos, que contarán con:

Dos recámaras

Baño completo

Sala

Comedor

Cocina

Patio de servicio

Agua

Electricidad

Escuelas cercanas

Si eres uno de los posibles beneficiarios, el siguiente paso es estar pendiente de las notificaciones del INFONAVIT y los medios oficiales para obtener información sobre la forma de registrarse y los requisitos. La inscripción será clave para que puedas formar parte de los grupos que recibirán las primeras viviendas.

Sin duda, la Vivienda del Bienestar está marcando un cambio importante en la política de vivienda en México, acercando a muchas familias a la oportunidad de tener un hogar propio, bien ubicado y a un precio accesible.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Vivienda para el Bienestar con Infonavit 2025: ¿Cuál es el costo de las casas y departamentos para derechohabientes?