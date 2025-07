Sectur refrenda su compromiso con la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo

El distintivo es gratuito, podrá obtenerse en línea, tendrá vigencia de dos años y contará con un código QR, facilitando su implementación entre prestadores de servicios turísticos registrados en el RNT.

Organizaciones como Save the Children, la OIT, y dependencias federales participaron en la revisión del documento, que promueve un turismo seguro, ético e incluyente para niñas, niños y adolescentes

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, presentó oficialmente en las instalaciones de la secretaría, la actualización del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, un documento que refuerza la lucha contra la trata y que será compartido con todos los integrantes del Registro Nacional de Turismo (RNT).

En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado el 30 de julio, la titular de Sectur detalló que esta actualización tiene como finalidad facilitar la adhesión de más prestadores de servicios turísticos a este importante compromiso de responsabilidad social, mediante un nuevo procedimiento digital más ágil, sencillo y accesible.

“La protección de niñas, niños y adolescentes es una prioridad ineludible para nuestro sector y responde al compromiso del Gobierno de México de garantizar entornos turísticos seguros, éticos y libres de cualquier forma de explotación o violencia. Con la actualización del Código de Conducta Nacional, damos un paso decisivo para asegurar que el turismo en México sea una actividad responsable, que salvaguarde los derechos de la niñez y promueva ambientes libres de explotación y violencia”, expresó Josefina Rodríguez Zamora.

Expuso que esta iniciativa fue posible gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Save the Children México, el Centre for Sports and Human Rights (CSHR) y la organización Sintrata.

Detalló que el Código de Conducta Nacional (CCN) es una herramienta fundamental que promueve la implementación de medidas preventivas y de actuación ante cualquier forma de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en espacios turísticos.

Asimismo, señaló que, hasta ahora, el procedimiento para obtener el distintivo se caracterizaba por su complejidad, lo que derivó en procesos largos para las y los prestadores de servicios turísticos.

Rodríguez Zamora expuso que, con la actualización del Código, se implementó un portal web que agiliza el trámite mediante la reducción y homologación de requisitos, un procedimiento intuitivo, materiales autodescargables, contenido revisado y validado por dependencias y organizaciones expertas, y un proceso de adhesión vinculado al Registro Nacional de Turismo.

Además, destacó que el nuevo Código contempla cuatro directrices clave:

La acreditación del Código de Conducta para los Prestadores de Servicios Turísticos (PST) se realiza en línea.

El distintivo es autodescargable.

Tiene una vigencia de dos años.

Incluye un código QR que permite identificar fácilmente a los prestadores acreditados.

“Gracias a estas mejoras, se proyecta un aumento significativo en la cantidad de prestadores de servicios turísticos que podrán registrarse para obtener el distintivo, asegurando una mayor cobertura y protección para niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional”, declaró Rodríguez Zamora.

Destacó que la obtención del distintivo continúa siendo gratuita, con el fin de fomentar la participación de todos los prestadores interesados.

Añadió que el Código de Conducta Nacional no solo contempla el procesos de certificación, sino que también coordina capacitaciones especializadas enfocadas a la sensibilización sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, el manejo de protocolos ante situaciones de riesgo y la implementación de buenas prácticas en atención y protección.

Subrayó la importancia de sumar esfuerzos desde el sector público, privado y social para garantizar la protección de la niñez y adolescencia, promoviendo una corresponsabilidad activa en el desarrollo de un turismo ético, seguro e incluyente.

El Código de Conducta Nacional estará disponible en formato digital y será distribuido a empresas y establecimientos del sector, prestadores de servicios turísticos, autoridades locales y actores estratégicos vinculados con la industria.

Durante la presentación se contó con la asistencia por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del encargado de la Unidad Administrativa de Planeación Estratégica y Vinculación Interinstitucional e Internacional, Carlos Buenfil Amaya; de la directora general de Vinculación Institucional, Félix Andrea Morales Ramírez; de la directora de Estrategias de Combate a las Conductas Antisociales, la Delincuencia Organizada y el Tráfico de Drogas, Bertha Elena González Hernández; de la subdirectora de Seguimiento a Acuerdos a Instancias Deliberativas de Seguridad, Guadalupe Bejarano López; así como la directora de Políticas de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Graciela A. Ramírez Zepeda.

También asistieron por parte de la Organización Internacional del Trabajo Andrea Alcaraz y José Pablo Hernández; de Save the Children México el director ejecutivo, Dirk Glass; la coordinadora de Comunicación y Campañas, Ilian Rosales; el coordinador de Incidencia Política y Asuntos Legislativos, Miguel Ramírez Sandi; la presidenta de SINTRATA, Mariana Ruenes de la Fuente; y Jorge Tonatiuh Magos Rivera, de Centre for Sport & Human Rights.