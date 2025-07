Jesús Castañeda no fue notificado sobre denuncia de Abelina López; se enteró por la prensa

El director de Acapulco Trends, Jesús Castañeda, aseguró que no fue notificado formalmente de la denuncia que interpuso la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por violencia política de género, y que se enteró del procedimiento legal en su contra hasta que lo leyó en un periódico.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista afirmó que el proceso se manejó en total opacidad, ya que no pudo defenderse, desconoce los motivos específicos de la denuncia y no ha tenido acceso al expediente.

“En ningún momento hemos violentado ni a Abelina López, ni al Gobierno Estatal, ni al Federal que encabeza Claudia Sheinbaum. Siempre hemos informado con responsabilidad, pero les incomoda la crítica que hacemos”, declaró.

Cobertura tras el huracán “Otis”, posible detonante

Castañeda indicó que todo se remonta a la cobertura tras el paso del huracán “Otis”, donde su medio denunció la falta de servicios básicos, acumulación de basura, y acusaciones ciudadanas sobre la alcaldesa por presuntamente quedarse con despensas destinadas a damnificados.

Sin embargo, subraya que fue hasta un año después, tras la publicación de una nota que revelaba inconsistencias por 898 millones de pesos detectadas por el Auditor Superior del Estado, cuando comenzaron las represalias.

“Ahí empieza a presionar gente de Abelina, se publica y a través del periódico nos damos cuenta de esta situación, un año después cuando ya no podíamos defendernos… sentenciaron y no me avisaron, todo se manejó en completa opacidad… y tenemos que hacerlo si no lo hago puedo terminar en la cárcel y tengo miedo de que eso suceda”.

El Tribunal Electoral de Guerrero determinó que el periodista Jesús Castañeda debe disculparse públicamente durante 15 días con Abelina López, alcaldesa de Acapulco.#EnVivo Jesús Castañeda, director de Acapulco Trends @AcapulcoTrends_, con @EnriqueEnVivo pic.twitter.com/XRDoAyjRlu — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 25, 2025

Acusa intimidación y ataques al trabajo periodístico

El director de Acapulco Trends señaló que debe ofrecer una disculpa pública durante 15 días y pagar una multa de 22 mil pesos, “hay mucha intimidación por parte del Gobierno, Abelina ha estado en medios desmeritando el trabajo periodístico lejos de reconocer su error y decir es excesivo. Nos está atacando, no solo denuncia, sino con declaraciones en medios ataca el trabajo periodístico, un claro ejemplo de intimidación gubernamental”, concluyó.

