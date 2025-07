Resultados ECOEMS: ¿Cuándo salen y cómo consultarlos?

Con la llegada del periodo vacacional de verano, la comunidad estudiantil de nivel básico disfruta de su merecido descanso, pero un grupo de aspirantes a la educación media superior permanece atento a una fecha crucial: la publicación de los resultados ECOEMS. Estos resultados son de vital importancia para aquellos que participaron en el examen de admisión para ingresar a las preparatorias de la UNAM e IPN.

Si eres uno de los miles de aspirantes, sigue leyendo para saber cuándo se publicarán y cómo consultar los resultados ECOEMS.

¿Cuándo salen los resultados ECOEMS?

La espera para conocer los resultados ECOEMS no será larga. El martes 19 de agosto de 2025 es la fecha en que se publicarán oficialmente los resultados del examen de admisión ECOEMS. A partir de ese día, los aspirantes podrán saber si han sido aceptados en alguno de los planteles de la UNAM o el IPN. Es importante señalar que esta fecha es crucial para aquellos que decidieron presentar el examen de admisión después de la asignación inicial a otros planteles.

TAMBIÉN PUEDES LEER: UNAM desarrolla tratamiento con estimulación magnética contra el alcoholismo; así funciona

Este año, el Espacio de Coordinación Media Superior (ECOEMS) sustituyó a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) en el proceso de asignación de lugares, aunque el examen sigue siendo un requisito para poder acceder a los planteles de la UNAM y el IPN. Es decir, aquellos que decidieron presentar el examen tendrán que esperar hasta la fecha indicada para conocer los resultados ECOEMS y ver si han sido seleccionados para estudiar en alguna de las preparatorias más prestigiosas del país.

¿Cómo revisar los resultados ECOEMS?

Consultar los resultados ECOEMS es un proceso sencillo, pero es importante seguir los pasos correctos para asegurarse de que se accede a la información de manera eficiente. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Accede al sitio web oficial: Los resultados ECOEMS se publicarán en el portal oficial del ECOEMS. Asegúrate de ingresar al sitio adecuado, ya que allí podrás obtener la información oficial y actualizada. Introduce tus datos: Una vez que estés en el sitio web, necesitarás ingresar algunos datos básicos como tu número de aspirante y posiblemente tu RFC o clave de aspirante. Esto permitirá que el sistema te muestre los resultados específicos de tu examen. Revisa el resultado: Tras ingresar tus datos correctamente, podrás ver si fuiste aceptado en alguna de las preparatorias de la UNAM o el IPN. En caso de que no hayas sido seleccionado, podrás consultar otras opciones disponibles. Verifica las instrucciones adicionales: Si eres uno de los seleccionados, se te proporcionarán instrucciones sobre los siguientes pasos, como el proceso de inscripción en el plantel asignado.

#BoletínUNAM La UNAM y el @IPN_MX realizaron la primera etapa de la aplicación del examen de ingreso a la Educación Media Superior del ECOEMS, con un 99.43% de participación > https://t.co/cCMwPuGHRG pic.twitter.com/pFs5HcEVu0 — UNAM (@UNAM_MX) June 16, 2025

Si al consultar los resultados ECOEMS descubres que no fuiste aceptado en un plantel de la UNAM o el IPN, no te preocupes. El sistema de asignación sigue permitiendo que los aspirantes que no pasaron el filtro de examen puedan ingresar al plantel que se les asignó previamente, sin necesidad de haber presentado el examen. Así, podrás iniciar tus estudios en otro plantel de educación media superior, aunque no sea en la institución que esperabas.

Resultados ECOEMS 2025: ¿Qué planteles definen los resultados?

Los resultados ECOEMS de este año definirán la población estudiantil de primer ingreso en los siguientes planteles:

Nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM .

de la . Cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM .

de la . Veinte planteles de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN.

En total, más de 107 mil 790 aspirantes participaron en el examen de admisión del ECOEMS este año, de los cuales mil 476 decidieron no presentar el examen y seguir el proceso de asignación directa en otros planteles.

TAMBIÉN PUEDES LEER: 47 aspirantes a Bachillerato son cancelados al ser descubiertos haciendo trampa por la IA en examen de admisión