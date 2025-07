Las nuevas generaciones ¿son menos inteligentes?

Un reciente estudio de la American Psychological Association (APA) en Estados Unidos ha encendido las alarmas: jóvenes de 18 a 22 años muestran un rendimiento inferior en pruebas de razonamiento abstracto, verbal y numérico comparado con generaciones previas. Investigadores de la Universidad Northwestern vinculan esta tendencia a la dependencia de pantallas móviles y el constante flujo de información digital.

Este hallazgo sugiere que la llamada “generación digital” o Generación Z podría ser "menos inteligente” según los resultados de los tests de Coeficiente Intelectual (CI), que han disminuido desde los años 70. Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿los tests de CI tradicionales miden adecuadamente la inteligencia en el mundo digital actual?

Un documental llamado “Por qué somos menos inteligentes que nuestros padres” de la DW enumera estos planeamientos desglosando varios puntos en donde podemos ver que quizá la tecnología no tenga la culpa del todo.

¿Qué es la inteligencia en la era digital?

La definición de inteligencia sigue siendo un tema de debate. Tradicionalmente, se ha evaluado con tests de CI que miden la memoria a corto plazo, habilidades lingüísticas y espaciales. Si bien estos tests predicen el éxito académico, su capacidad para predecir el éxito vital en la era moderna es cuestionable.

El efecto Flynn

Durante décadas, se observó el Efecto Flynn: cada nueva generación superaba a la anterior en los tests de CI. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido drásticamente. Desde 1975, los resultados han comenzado a caer, un fenómeno documentado en varios países. Esta inversión del Efecto Flynn plantea serias dudas sobre el desarrollo cognitivo en la sociedad actual.

Impacto de la tecnología

La generación actual dedica una cantidad asombrosa de tiempo a dispositivos digitales, superando las 8 horas diarias en algunos países de América Latina. Los niños comienzan a usar celulares a edades cada vez más tempranas, lo que conlleva implicaciones significativas:

El Efecto Google: nuestro cerebro tiende a externalizar información, confiando en el acceso instantáneo a datos online. Esto puede debilitar la memoria al reducir la necesidad de retener información.

GPS y razonamiento matemático: El uso constante de geolocalizadores podría alterar el hipocampo, afectando el sentido de la orientación y, sorprendentemente, el razonamiento matemático.

Atención y concentración: las redes sociales y el bombardeo constante de información dispersan la atención, promoviendo un procesamiento superficial y dificultando la concentración profunda. Incluso la simple presencia de un celular (aunque esté apagado) puede reducir los niveles de atención.

Habilidades emergentes de la Generación Z

A pesar de los desafíos, esta generación ha desarrollado nuevas fortalezas. Destacan por su creatividad digital, autogestión, capacidad multitarea (multitasking) y en algunos casos la inteligencia emocional.

La tecnología ha democratizado el acceso al conocimiento, fomentando el aprendizaje autodidacta y colaborativo, aunque no todos aprovechen estas oportunidades y decidan invertir su tiempo solo en ocio. Hoy se valora más la capacidad de conectar ideas y pensar en red que la mera memorización.

Adaptación y el futuro de la inteligencia

Acorde al documental de la DW no se trata de que la generación actual sea genéticamente menos inteligente, sino que su cerebro se adapta a un entorno radicalmente distinto, desarrollando habilidades cognitivas diferentes, aunque en lo personal me ha tocado ver que el uso indiscriminado de las tecnologías no sucede en todas las latitudes, ya que hay países en donde se trata de fomentar la educación “clásica” con lectura, pensamiento crítico y el acceso limitado en cuanto a tiempo de los propios dispositivos.

Es fundamental un uso crítico y consciente de la tecnología, promoviendo el pensamiento autónomo y evitando que las herramientas digitales tomen el control de nuestras capacidades. Aunque en estos tiempos se plantea la idea de una “inteligencia aumentada”, donde la colaboración entre humanos y la inteligencia artificial potencie nuestras habilidades, aún estamos lejos de eso.

Para recuperar el control y ejercitar las habilidades mentales esenciales, se sugieren estrategias como establecer contraseñas complejas, desconectarse intencionadamente y retomar actividades analógicas como leer en papel o escribir a mano.

Aunque los tests de CI tradicionales muestren una disminución, esto no implica que la generación digital sea “menos capaz”. Más bien, están desarrollando un conjunto distinto de habilidades adaptadas al entorno tecnológico, con desafíos en atención y memoria, ahí es donde incluso nosotros como “generaciones mayores” debemos apoyar en el desarrollo, ya que la clave radica en un uso consciente y crítico de la tecnología para aprovechar sus beneficios sin sacrificar nuestras capacidades cognitivas fundamentales. Por todo esto es fundamental empoderarnos con la tecnología y no perdernos por horas en contenidos que no nos dejen nada.