No es una dictadura cumplida pero cada día será más evidente y represiva, se está “germinando”: Héctor Aguilar Camín

“Es un golpe que estaba anticipado por los observadores mucho tiempo antes, pero nadie creía. Al paso de los días cabalmente pudiera haber una destrucción de la democracia tan cabal, tan minuciosa, tan cuidadosamente planeada como la que tuvo lugar en los años del gobierno de López Obrador y por cierto los primeros meses del gobierno de la presidenta claudia Sheinbaum”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el escritor, periodista y analista político, Héctor Aguilar Camín, habló sobre su libro “La dictadura germinal. Diario de la destrucción de la democracia mexicana” y dijo que los cambios fundamentales y legales constitucionales de “esta dictadura germinal” son las reformas, en particular la judicial, pero también la de seguridad, la militarización y la prisión preventiva oficiosa, todo el Plan C, “fue impresionante como se comprobó las peores predicciones, se observó el proceso poco a poco… este es un gobierno con arquitectura jurídica, constitucional dictatorial con una voluntad política tiránica”.

Aguilar Camín informó que fueron capaces de llegar a un grupo político gobernante en México, “faltan muchas cosas que quitar del escenario, que acabe de germinar el árbol frondoso de esta dictadura, estamos en el camino”, no se observa pero actualmente en nuestra constitución y leyes esta la guía del gobierno que no se apreciaba en julio de 2018, “ahí estaban anunciados los rasgos”; que todo este rodeado de un “esquema de libertad” no quiere decir que no conduzca a la política de los últimos años.

Al ser cuestionado si se puede impedir el escritor, periodista y analista político puntualizó en que no es una dictadura cumplida, por eso la metáfora de que se está “germinando”, todo indica que es un gobierno dictatorial, un estado político, totalitario que puede imponer sanciones.

Se necesita la resistencia de la sociedad en todos los espacios, la reacción política de las comunidades frente a la dictadura que será cada día más evidente y represiva; el grupo político es ineficiente, ha desmantelado la estructura legislativa y no tiene sentido de la administración pública, “sus bases son muy pobres salvo por la manipulación electoral… es un gobierno ineficiente, pero para aplicar leyes dictatoriales dan posibilidad de ser grandes dictadores”, concluyó.

