Lista FGR para judicializar caso de Julio César Chávez Jr… pasó por México: Gertz Manero

Julio césar Chávez Jr desaparece; su abogado no sabe dónde se encuentra previo a su audiencia en Estados Unidos

Lista se declaró la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar el caso de Julio César Chávez Jr, una vez que el boxeador sea deportado a México tras las acusaciones de relación con la delincuencia organizada en los delitos tráfico de drogas y tráfico de armas.

Durante la manera en Palacio Nacional, el funcionario recordó que la defensa de Julio César Chávez Jr, ha promovido alrededor de seis amparos que se han declarado improcedentes, así mismo informó que un equipo de esta institución ya está en espera para atender el caso.

“Ahora, vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo. También lo dimos a conocer. El abogado de esta persona ha estado presentando una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue”.

Gertz Manero reconoció que desde 2023 cuando fue liberada la orden de aprehensión en la que figuraban Ovidio Guzmán y uno de los jefes de sicarios del Cártel de Sinaloa , así como Julio César Chávez Jr, el boxeador ingresó al país en al menos 2 ocasiones por Tijuana por lo que responsabilizó al gobierno estadounidense por no avisar a las autoridades mexicanas.

“Tal parece que a través de la entrada por Tijuana, que es una entrada en la que se mueve decenas de miles de personas a diario, este individuo entró una o dos veces al país. Los americanos lo sabían, lo han declarado, no, no los informaron toda la información para poderlo detener y toda la obligación era de ellos porque estaba ahí, porque ellos lo habían denunciado, porque ellos habían presentado las pruebas y porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo , tanto es así que lo detienen y la propia autoridad norteamericana en este momento acusa a la anterior de no haber cumplido”.

Recordó que actualmente en Estados Unidos se está en espera de dos audiencias en contra del ex boxeador una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y una más por deportación, la que más espera el gobierno de México, y que dijo se estará pendiente.