Gentrificación es favorecida por la falta de regulación, no por extranjeros: Carolina Hernández Solís

El pasado viernes en la Ciudad de México se realizó una marcha contra la gentrificación la cual ha causado controversia por la violencia y los letreros que fueron utilizados, catalogándola como xenófoba. En entrevista con Carlos Loret de Mola, la escritora y analista Carolina Hernández Solís y el maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia, Carlos Matienzo Zamora hablaron sobre el tema.

Hernández Solís dijo que se debe diferencia lo que sucedió en la marcha con lo que es gentrificación, durante la concentración de gente nada estaba claro y se desvirtuó, una de las mayores fallas es como se está entendiendo el problema que es de capital social, económico, de políticas públicas relacionado con mexicanos que tienen mayor poder adquisitivo que también gentrifican, “que se vayan los gringos no va a acabar con la gentrificación”.

La escritora y analista mencionó que hubo muchas demostraciones xenofóbicas, y señaló que el problema no es que la gente viva bien sino el despojo a costa de quienes no tienen oportunidades, el gobierno tiene gran parte de la culpa no los extranjeros y dio como ejemplo la llegada de la aplicación Airbnb en 2022 muy celebrada, “no necesita ser un pueblo originario para que haya desplazamiento, hablamos de una cuestión de clases sociales”.

El derecho a la ciudad es algo que tenemos todos, el problema es que no hay espacios seguros, si se habla de gentrificación segura ignoramos los mecanismos estructurales que despojan y desplazan a las personas, la reproducción de desigualdades, “la gentrificación es política”, se necesita un balance que tiene que ver con políticas públicas, “los extranjeros no son el problema, es la política regulatoria mexicana que facilitan las cosas”, puntualizó Hernández Solís.

El maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia, Carlos Matienzo Zamora, informó que el concepto de gentrificación “esconde la agenda tradicional de la izquierda, crítica la acumulación de capital a la propiedad privada, al privilegio… molesta más que haya un grupo de personas que vivan bien, que haya muchas personas que no vivan bien, no importa la media de como vivamos todos, sino que siempre haya privilegiados”.

Matienzo Zamora dio a conocer que es una discusión económica de lucha de clases, contra el privilegio, y por otro lado hay un profundo tema de xenofobia por las problemáticas actuales, “hay una profunda lucha de extirpar la diversidad que genera el mercado, la globalización, la movilidad que el propio mercado… Clara Brugada antes de revindicar el concepto de gentrificación debería preocuparse por dar orden público”.

“Porque no mejor hacemos que haya la misma seguridad en la Roma-Condesa y en Iztapalapa, en parques públicos, puede haber culpable, ¡claro! el gobierno, no tiene que ver con clases, es tema de servicios públicos, todos pagamos impuestos, todos merecemos servicios públicos, la manifestación fue contra las personas privilegiadas”, puntualizó.

Preocupa el discurso de la gentrificación que va contra el capital de mercado, “se tiene que promover que sea justo para todos”, las migraciones son difíciles para la gente privilegiada o pobre y sin regulaciones tiene efectos culturales, la sociedad siente despojo, “no somos solo mercado, somos también cultura y no es fácil de ver”, concluyó Matienzo Zamora.

