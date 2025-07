FGR solicita información a Israel sobre acusación a EPN… “no vamos a permitir que no se consolide”

Sin dar una fecha exacta, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que la instancia se prepara para solicitar al gobierno de Israel que ratifique las denuncias hechas en las que se revelan supuestos sobornos entregados por los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher, al expresidente Enrique Peña Nieto vinculados a la adquisición del software espía Pegasus.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el funcionario advirtió que la Fiscalía no va a permitir que, como en una denuncia anterior, no se consoliden las pruebas sobre este caso.

“Nosotros estamos recabando toda la información, que es una información mediática salió en los medios, esa la tenemos nosotros que darle la jurisdicción necesaria, para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública, de unos empresarios de ese país, que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero, en esa fecha para los propósitos que todo esto está que todo esto es público esa es la solicitud concreta, que se establezca con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características, para que esto no quede nada más en como lo ocurrió en la vez anterior en que no se consolidaron con las pruebas recientes en este caso no lo vamos a permitir”.

Cuestionado respecto a si se abriría una nueva investigación por este presunto soborno al expresidente priista, el fiscal Gertz Manero aseguró que existe la posibilidad de reabrir esa parte de la investigación del caso de espionaje que se hizo con Pegasus.

“Pero hasta el momento en que las autoridades del Estado de Israel nos ratifiquen que estas informaciones que dieron esos funcionarios de esa empresa, diciendo que habían entregado esas cantidades de dinero, eso nos permitiría volver a reabrir esa parte de esa investigación, porque la de los hechos concretos de lo que estuvieron haciendo, y como estuvieron interviniendo las líneas esa si ya la judicializamos, la ganamos y llegó hasta los, y esta fue puede haber esa vinculación, nosotros coincidimos con usted”.

Aseguró que el sistema jurídica internacional podría permitir que las afirmaciones de los empresarios queden en un marco legal y se evite que pierdan sustento.