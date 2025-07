FGR escoge casos con cálculo político, como Pegasus- EPN: Eduardo Bohórquez

Tras la publicación dada a conocer el fin de semana sobre el millonario contrato de Pegasus con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto con empresarios de origen israelí, Eduardo Bohórquez, resalto que está por verse “si el pacto entre Morena y el PRI del 2018 sigue, o si esta vez si van a investigar a los contratos que tocan al expresidente Peña Nieto”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, en ausencia de Gabriela Warkentin, el director de Transparencia Mexicana, detalló que “México fue pionero en el uso de Pegasus, una herramienta de vigilancia, de espionaje que si fuera utilizada si se utilizara con orden judicial dentro de un procedimiento muy cuidado sería una herramienta del Estado para cumplir sus tareas de seguridad”.

Los que se descubrió entre 2010 y 2017,dijo es que “el gobierno utilizaba Pegasus para investigar y espiar sin orden judicial a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos” y que con ello obtenía información clave de sus planes y actividades, pero ellos al darse cuenta “abrieron dos frentes:

“El de derechos humanos de no ser investigado y también el contrato del sistema que tuvo intermediarios que no tenían que existir y que se llevaron jugosos contratos por hacer nada”. Contrato que dijo “fue difícil hacer público, so pretexto de seguridad nacional”.

Sin embargo, tras el escándalo suscitado el fin de semana, dijo, ahora lo que tiene que revelarse es:

“Si el pacto entre Morena y el PRI del 2018 sigue o si esta vez si van a investigar a los contratos que tocan al expresidente Peña Nieto y los que tiene que ver con Pegasus”. —

Pues señaló “estaban escondiendo dos cosas, la existencia del software y de un contrato multimillonario con una empresa de origen israelí que tenía muchas irregularidades, por decir lo menos”.

Y advirtió que “seguramente hay más de un funcionario de las Fuerzas Armadas que sigue en su cargo y está deteniendo el caso”.