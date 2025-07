Orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr. “deja al Gobierno muy mal parado”: Oswaldo Villaseñor

“El perfil de Julio César Junior, “Julito” como lo llaman en Culiacán ha sido el de un joven mas que ha vivido una vida de excesos, de un joven que tiene problemas de alcohol, de drogas, que incluso en 2022 su papa Julio César Chávez tuvo que internar en un centro de rehabilitación después de encontrarlo inconsciente por una sobredosis… una vida llena de excesos cargada con la fama del papá, pero no una vida perversa de maldad, no hay un registro de ser una persona violenta”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en temas de narcotráfico, Oswaldo Villaseñor dijo que la orden de aprehensión en México en contra de Julio César Chávez Junior desde hace dos años “deja al Gobierno muy mal parado y es una exhibida más de Estados Unidos, principalmente a Claudia Sheinbaum”.

“Le han pegado en la frente a Sheinbaum, el retiro de visas a Grupo Firma que es el consentido de la presidenta que hasta entregó un reconocimiento en la Ciudad de México de huésped distinguido y ahora resulta que Estados Unidos sospecha que tiene relación con grupos delincuenciales sobre todo en el aspecto de lavado de dinero, hoy le pega a Julio César Chávez y lo aprende y dicen el Gobierno de México o esta corrompido o está metido en el negocio hasta el tuétano”.

Villaseñor señaló que la reacción de la presidenta de no estar enterada “no es posible”, el fiscal general de la República debió informarle y por no hacerlo debió despedirlo, sin embargo, se apoyó en su padre, Julio Cesar Chávez, para la Clase Nacional de Boxeo, “que diga si la tenemos desde 2023 y que comente no lo encontrábamos, pero todo mundo lo veía… nadie es culpable de los delitos que cometan otros, pero en la política no aplica, por el daño a la imagen no aplica”.

El experto en temas de narcotráfico mencionó que si desde 2023 hay una orden de aprehensión la interrogante es porque no la ejecutaron si Julio César Chávez Junior siempre ha sido una persona muy visible, se la pasa constantemente en Culiacán, es una persona que publica videos en redes sociales, “nunca se ha escondido”; llama la atención que lo relacionen con delincuencia organizada, con posible lavado de dinero.

Sobre la esposa de Julio César Chávez Junior, quien estuvo casada con el hijo de “El Chapo” Guzmán, Edgar Guzmán López, quien fue asesinado, informó que “hicieron una vida juntos” y tienen problemas por la vida de excesos que lleva, incluso tiene una demanda por secuestro de la hija de ambos y “se dice que hay una relación más allá del parentesco de las actividades que hoy salen a la luz pública”, en 2023 fue arrestado en Estados Unidos por delincuencia organizada, portación de armas y fabricación de armas.

Sobre la situación de inseguridad en Sinaloa puntualizó que las condiciones son muy lamentables, los hechos violentos rompen récord, las personas están emigrando a otras partes, “Culiacán parece una ciudad pobre”, no hay inversión y casi 20 mil empleos se han perdido, “la economía está por los suelos”, concluyó.

