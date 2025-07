Aún queda la duda: ¿por qué México no cumplió con la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr.?

Ante la detención del boxeador Julio César Chávez Jr. una pregunta comenzó a tomar fuerza: ¿por qué México no cumplió la orden de aprehensión en su contra? El periodista Arturo Ángel indicó que aún no hay respuesta al respecto, y que no tiene sentido la justificación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué dijo la presidenta?

Durante la mañanera, Sheinbaum Pardo dijo que no se había cumplimentado la orden de aprehensión porque Julio César Chávez Jr. estaba la mayor parte del tiempo en Estados Unidos.

La orden se otorgó en 2023, insistió el periodista, ¿cuándo pensaban detener a Julio César Chávez Jr.?

“Bastaba con una sola vez para que lo detuvieran, y aunque hubiera estado en Estados Unidos, no estaba escondido”. — Arturo Ángel

Denuncia contra Chávez Jr. fue iniciada por EEUU, no por México

De acuerdo a los documentos, señaló Arturo Ángel, la investigación surgió por una denuncia de Estados Unidos.

“Ni siquiera la apertura de la investigación fue por iniciativa de México”. — Arturo Ángel

En 2019 tuvieron datos de una célula del Cártel de Sinaloa que estaba moviendo armas de fuego y que operaba en Nogales, por lo que la embajada de Estados Unidos presentó la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Cuando alguien se portaba mal de su gente”, detalló el periodista, eran acreedores a un castigo: los amarraban de cabeza como costales de box y le llamaban a Julio César Chávez Jr. para que les pegara.

Cuando la fiscalía detalla las comunicaciones al juez en 2023 para la orden de aprehensión, le dijo al juez:

“Su participación dentro de dicha organización criminal era como esbirro o ajustador de cuentas”. —

