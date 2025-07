¡La toga se queda! La ministra Loretta Ortíz confirma el uso de esta prenda en la SCJN

En lo que su primera conferencia de prensa luego de la elección del 1 de junio, la ministra Loretta Ortiz Ahlf afirmó que los cinco millones de votos que obtuvo en los comicios le dan la legitimidad para continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al cuestionarle si se quitará la “camiseta” de la llamada cuarta transformación para ponerse la de la justicia imparcial, Ortiz Ahlf respondió que cuando se pone la toga, la cual seguirán usando, es independiente y autónoma.

“Fui votada por cinco millones y cachito de personas, está más que legitimada para continuar y ser ministra de la Suprema Corte. Ahora, lo de la camiseta, nunca he actuado, renuncié Morena, nunca he actuado como de un partido, desde el momento en que me pongo la toga, soy independiente y autónoma”. — Loretta Ortiz Ahlf

Aclaró que el nuevo ministro presidente, Hugo Ortiz Aguilar, si usará la toga, pero con algún distintivo.

La juzgadora sostuvo que los acordeones no fueron determinantes en el resultado de la elección, por lo que manifestó que las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron en contra la de la validez de la elección, actuaron de mala fe.

“La nulificación está en manos de la Sala Superior, o sea, con todo respeto para esos comisionados del INE o consejeros, hubo mala fe, directamente mala fe, mala fe porque esos no eran los argumentos jurídicos que deberían de haber mencionado y ellos sabían perfectamente, luego aclararon; incluso, no está en nuestras facultades nulificar, nadie lo pretendía, perdón, no fueron determinantes este los acordeones”. — Loretta Ortiz Ahlf

Asimismo, la impartidora de justicia adelantó que las sesiones de la Corte van a ser itinerantes, con el fin de acercarse a las personas y refirió que el costo desde podría ser absorbidos por los estados.

“Yo ya hice, bueno, no cálculos, pero normalmente los gobiernos de los estados son muy generosos, pues invitan hasta extranjeros, o sea, no sé qué y no sé cuánto. No nos vamos a mover toda la Corte, nada más los ministros y un equipo reducido, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso lo paga el anfitrión, o sea, no lo paga la Corte y los lugares en donde nos reciben, pues se van a pelear para recibirnos. Entonces, yo no creo que vaya a significar un costo muy fuerte”. — Loretta Ortiz Ahlf

Loretta Ortiz puntualizó que la SCJN resolverá con base en la Constitución y los tratados internacionales.

