Increíble que “un tipo tan nefasto” sea premiado con un cargo en la OMS: Israel Rivas sobre López-Gatell

“Es un hombre perverso”, así calificó Israel Rivas, el activista por los niños con cáncer, a Hugo López-Gatell, quien el día de ayer fue confirmado como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Rivas pidió “que no se nos olvide que hay personajes siniestros y oscuros que debemos tener en la memoria para que las cosas no se vuelvan a repetir”, señalando a López-Gatell como la persona que dijo, “utilizando la maquinaria del Estado, hizo de nosotros una burla”, cuando afirmó “que no teníamos la única defensa más que la voz para que los medicamentos llegaran a nuestros hijos”.

Responsabilizó al exsubsecretario de Salud de la falta de medicamentos oncológicos para los menores y repudió que “pareciera que le den un premio a esta obra tan nefasta que hizo”.

Señaló Rivas de Gatell “desprecio, difamación y cinismo” de los que dijo hizo gala en las reuniones que tuvieron en Segob.

“No es posible que se cobre políticas equivocadas con vidas humanas”, “Me extraña que la presidenta Sheinbaum porque sabíamos que había una animadversión hacia él -López-Gatell- y de Ferrer”.