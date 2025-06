Sheinbaum va contra el INE porque gasta mucho

La presidenta recalcó que hace falta una reforma Electoral porque el INE y los partidos políticos manejan recursos excesivos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el INE al considerar que los consejeros se extralimitaron por decir que votos no debían ser tomados en cuenta en el resultado del proceso electoral del 1 de junio y afirmó que presentará una reforma electoral porque hace falta.

“Desde mi punto de vista, se extralimitó el INE en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no, ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas cuando no es su atribución entonces”

— Dijo desde Palacio Nacional