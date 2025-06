Están reduciendo la cantidad que puedes disponer del apoyo de desempleo, es mala propuesta: Mario Di Costanzo

“Hasta antes de la reforma, es decir, hoy todavía, para gozar, tener esta ayuda, tienes que tener 46 días sin trabajo, pero además tener tres años cotizando en las afores, si ese es el caso, tú puedes retirar hasta un mes de tu sueldo o de tu ultimo sueldo… y como máximo puedes retirar hasta 84 mil pesos que son diez veces el salario mínimo, esto en cuanto apoyo por desempleo”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el político en retiro y economista, Mario Di Costanzo, informó que están modificando las reglas y los limites para que una persona pueda disponer de su ayuda o retiro de su Afore por concepto de desempleo, reducir la cantidad es una mala propuesta.

“Si el año pasado ganaba 10 pesos y ahora gano 20 solo en caso de que me corran nada más voy a poder retirar el promedio que serían 15 y no los 20 que estoy ganando. Además, el máximo para retirar no va a ser 84 mil pesos, van a ser 10 UMAS que equivalen a 34 mil pesos, la mitad”.

Di Costanzo puntualizó que si algo caracterizó a la Cuarta Transformación es la poca creación de empleos formales, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 10.1 millones de trabajadores recurrieron a retirar su apoyo por desempleo, este año 740 mil personas lo han hecho y apenas se han creado 133 mil trabajos, casi cinco veces más han hecho el retiro que los trabajos generados.

“En este país no hay seguro de desempleo, no obstante, disminuye el apoyo para el futuro, el gobierno debería ver como instaura un seguro de desempleo o como evita que pierda semanas de cotización, a mí me corrieron, pero los gastos siguen, por eso recurren a esto”.

Si no estás generando empleos formales no puedes permitir afecte en lo que retiran los desempleados, “les está pegando en su bolsillo”, deben pensar cómo ayudarlos sin afectar sus semanas cotizadas, “hay una crisis de liquidez en el gobierno por gastos excesivo, de que sirve presuman recaudación muy alta si gastan el triple”, concluyó.

