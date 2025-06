EU e Irán tratan de demostrar quién tiene las armas necesarias para tener el control en el mundo: Carlos Martínez Assad

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en Medio Oriente, Carlos Martínez Assad dijo que en este momento es difícil tener una conclusión sobre a que nos enfrentamos, tratan de demostrar quien tiene las armas necesarias, quien tiene el control en el mundo, “esto nos aleja más de algo que nos llevara a una tercera guerra mundial, es quien contra quien, observar armamentos y ver quien quiera meterse”.

Martínez Assad informó que Israel desde hace años insiste en que Irán alcanzó el 90 por ciento del procedimiento para la creación de una bomba atómica lo cual nadie ha podido demostrar, no han respetado el Tratado de No Proliferación Nuclear, no lo aceptan y nadie puede saber que tienen esos países.

“Irán ha seguido al pie de la letra las enseñanzas de Israel, sus plantas las tienen enterradas varios metros de la superficie para evitar supervisiones de expertos nucleares… Les faltaba mucho porque tanto Israel como Irán cuando comenzaron insistían en tratar energía nuclear para producir electricidad para medicina, ese 90 por ciento que se ha venido denunciando, cómo sabemos que esto es cierto”.

El experto en Medio Oriente dio a conocer que desde hace una semana ya habían observado que los ataque eran inminentes, aviones de Estados Unidos se desplazaron con combustible necesario para misiles, para cargar bombas antibúnker, llegaron con anticipación para cumplir su amenaza de atacar lugares de procesamiento de uranio para una bomba atómica.

