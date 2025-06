Adrián Marcelo le ofrece 1MDP a Belinda por entrevista, tras hacer indignante comentario que supuestamente era para halagarla

En un giro inesperado de los acontecimientos, Belinda y Adrián Marcelo se han convertido en el centro de atención en las redes sociales. Tras una polémica entrevista con Fabiola Martínez, donde se abordó su relación con Alex Montiel, Adrián Marcelo ha vuelto a ser tendencia, esta vez por sus controvertidos comentarios sobre la famosa cantante.

Adrián Marcelo, conocido por su estilo provocador y machista, lanzó una “reflexión” sobre la vida amorosa de Belinda, quien recientemente ha revivido el interés de sus seguidores con su tema “Heterocromía”, dedicado a una ex pareja. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas. Al referirse a Belinda como una “prostituta de altísima gama”, Marcelo desató una ola de críticas que rápidamente se viralizó.

Aunque su intención era (según él) hacer un halago, muchos interpretaron sus palabras como una ofensa directa, lo que llevó a que los fans de Belinda se manifestaran enérgicamente en redes sociales.

Marcelo, en su reflexión, insinuó que Belinda tiene una tendencia a “usar” a los hombres en su vida, lo que generó aún más controversia. Esta afirmación fue vista por muchos como un ataque a la integridad de la cantante, alimentando la percepción de que sus relaciones son meramente estratégicas.

La reacción de los seguidores de Belinda fue inmediata, con comentarios que denunciaban el machismo y la misoginia detrás de tales afirmaciones. En el tuit que luego borró, se leía:

Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz.

— Adrián Marcelo