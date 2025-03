¿Cuánto cobró la mamá de Gala Montes por la entrevista que le dio a Adrián Marcelo?

El año pasado, gran parte del éxito de la Casa de los Famosos fue la polémica, aunque después fue eso mismo lo que llevó al Reality Show a ser altamente criticado, el fenómeno ya estaba en la televisión de millones de casas, teniendo Gala Montes como una de las más queridas por la gente y en Adrián Marcelo al villano más odiado.

Hoy, a casi un año de inicio de ese programa, la enemistad entre ambos personajes sigue, fuera de cualquier show y fuera de cámaras, tanto el creador de contenido como la popular actriz, no han dejado de tirarse y amenazarse en redes sociales.

El problema ha sido tan grande que incluso autoridades se han pronunciado la respecto, luego de que mucha gente acusa al regiomontano de violencia de género por sus ataques constantes contra Gala.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Habitantes de La Casa de Los Famosos se enteran de la detención de Aleska Génesis VIDEO

Pero en las últimas horas, la confrontación llegó a un nuevo nivel luego de que la madre de Gala Montes, Crista, accediera a aparecer en el podcast del hombre que ha atacado a su propia hija y lejos de defenderla, se sumó a las críticas en su contra.

CRISTA MONTES LE DIO ENTREVISTA A ADRIÁN MARCELO

A pesar de que muchos internautas no creían que la señora iba a acceder, este domingo en el canal de YouTube se ha estrenado la tan esperada charla, donde Crista y Adrián Marcelo platican largo y tendido sobre todos los problemas que ambos han tenido con Gala.

En ella hacen énfasis en las presuntas actitudes violentas que la cantante ha tenido con su madre, la acusó de haberla golpeado junto con su hermana y señalan problemas psicológicos, de malas influencias y drogas.

“Yo tenía el plato y me lo aventó. Dije: ‘hasta aquí llegaste’ y le di una cachetada, pero ¿cómo crees?... me la contestó y no con uno, con varios”, además de acusar a su otra hija, Beba, de ayudar a su hermana contra su propia madre.

Por su parte, Adrián Marcelo le ofreció disculpas por todas las cosas que ha dicho y le ha hecho a su hija, aunque aceptó que su enemistad es verdadera y no busca solo generar polémica o controversia.

El conflicto de Adrián Marcelo y Gala Montes abrió un debate sobre la difusión de actos de violencia de género en La casa de los famosos. / Captura de Pantalla Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Temor en Veracruz por paquetes explosivos en calles y casas; van 4 personas lesionadas o amputadas VIDEO

¿CUÁNTO COBRÓ LA MAMÁ DE GALA MONTES POR LA ENTREVISTA A ADRIÁN MARCELO?

La pregunta que ronda el internet en estos tiempos es ¿Por qué la señora Crista accedió a esta entrevista?. La respuesta la dio ella misma. Quería hablar y soltar algunas ‘verdades’ de lo que pasa en su entorno familiar.

Pero lo más importante, por la gran cantidad de dinero que Adrián Marcelo le habría dado para convencerla.

El conductor dijo en sus redes sociales que estaba dispuesto a darle 350 mil pesos para que aceptara la plática, pero de acuerdo a versiones de redes sociales, la cantidad que al final acordaron fue de MEDIO MILLÓN DE PESOS.

En menos de 20 horas desde que se subió el video, ya acumula 1.9 millones de vistas y se perfila para ser el contenido más vito en el exitoso canal del regio.